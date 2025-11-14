Medio Rural dice al BNG que "vive en la Edad Media" y atribuye "barbaridades" a sus demandas sobre la dermatosis

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, ha acusado al BNG de "vivir en la Edad Media" y ha atribuido a los nacionalistas "barbaridades" por las demandas que hacen en relación con la prevención y el control de la dermatosis nodular contagiosa.

En concreto, la diputada del Bloque Ariadna Fernández ha criticado, en comisión parlamentaria, la actuación de Medio Rural en la resolución de problemas sanitarios como este y otros, y ha urgido "aumentar la bioseguridad, informar y ser muy responsables, cosa que no se está haciendo".

En este sentido, ha reclamado información a los ganaderos, para que puedan hacer una vigilancia "de calidad" ante la dermatosis nodular contagiosa.

En su turno, el director xeral ha comenzado asegurando que no le sorprenden "ni sus gesticulaciones, ni sus barbaridades ni las salidas del asunto", y ha explicado, desde su perspectiva, cuál es la situación y lo que ha hecho y puede hacer el departamento autonómico, así como reproches al Ejecutivo central.

Hace semanas, el director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria, Emilio García Muro, expuso que Galicia no se encuentra en las actuales previsiones de vacunación frente al virus de la dermatosis nodular contagiosa al priorizar los expertos de la Comisión Europea que se actúe a la zonas más próximas de los focos existentes en Cataluña, por lo que el área de influencia en la que inoculizar pasa por esa comunidad y comarcas limítrofes de Aragón.

A esto ha hecho referencia Balseiros en su intervención, en la que ha defendido que la Xunta "ya estableció las medidas de prevención aconsejables y disponibles en relación a la situación existente" y que informó a los ganaderos, "mal que le pese" a la diputada del BNG.

Ha añadido, entre otras actuaciones, que "adicionalmente los servicios veterinarios oficiales de la consellería, dentro del marco de vigilancia activa, realizaron seguimiento" de los ejemplares incorporados de zonas afectadas.

Al margen de esto, ha insistido en considerar "barbaridades" lo que expone el Bloque sobre esta problemática y lo ha atribuido a la intención de "sacar rédito político". "Mire, señoría, de verdad, mire... Yo tengo muchos defectos, pero acusarme de que no tomamos medidas, de que no trabajamos, de que no nos anticipamos, de que no informamos...", ha incidido.

"Probablemente tenemos que volver a la Edad Media, que es el mundo en el que viven ustedes, para ir con la corneta por los pueblos; el que quiera atender, que atienda", le ha espetado.

PUBLICACIÓN EN EL DOG

Precisamente, este viernes, el Diario Oficial de Galicia (DOG) publica la resolución por la que se amplía hasta el 30 de noviembre --terminaba el día 17-- la suspensión de todas las ferias, concursos, certámenes, subastas, mercados y concentraciones de ganado bovino ante el riesgo por la dermatosis nodular.

También está prohibida la entrada en Galicia de animales procedentes de explotaciones situadas en zonas declaradas como restringidas a esta enfermedad. Con todo, los bovinos que lleguen con destino a sacrificio podrán entrar en la comunidad, siempre que sean trasladados directamente a los mataderos.