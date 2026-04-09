Medio Rural entrega alimentos para un centenar de vacas de una granja en Pazos de Borbén afectada por el fuego

Varias personas observan el incendio forestal en el monte Galleiro, a 6 de abril de 2026, en Ribadetea, Ponteareas, Pontevedra, Galicia (España). El incendio de monte Galleiro comenzó a las 14:47 horas en la parroquia de Ribadetea, en el municipio de Pont - Elena Fernández - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha entregado este jueves alimentos para los animales de la explotación situada en el municipio pontevedrés de Pazos de Borbén, que se vio afectada esta semana por el incendio forestal iniciado en el ayuntamiento vecino de Ponteareas.

Esta granja de Carlota Simón e Iván González cuenta con más de 100 ejemplares de vaca cachena en régimen extensivo. Concretamente, se trata de un primer cargamento de rollos de hierba, pacas y pienso.

El director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, ha participado en esta entrega y avanza que en los próximos días se proporcionará más alimentación. La Xunta asume la totalidad de los costes de esta medida.

De hecho, la Consellería do Medio Rural ya ha realizado actuaciones de este tipo durante la ola de incendios del pasado verano, cuando llegó a repartir casi 100 toneladas de pienso y más de 1.560 toneladas de hierba seca a explotaciones ganaderas de 22 municipios gallegos.