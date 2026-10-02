Medio Rural llama a la industria láctea a "compensar" a los ganaderos por el aumento de los costes de producción

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, visita las instalaciones de la Agrupación de Cooperativas Lácteas. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha hecho un llamamiento a la industria láctea, ante la renovación de los contratos, para que tenga en cuenta el incremento de los costes de producción de los ganaderos y que "los repercuta en los productores, para que las granjas sigan siendo eficientes y económicamente rentables".

Así lo ha declarado este viernes durante una visita a las instalaciones de la Agrupación de Cooperativas Lácteas (Acolat) en Caldas de Reis, donde ha pedido este "esfuerzo" a las industrias y también a los consumidores, "porque sin productores no hay productos de calidad en nuestras mesas".

La conselleira también ha pedido al Gobierno central que haga "especial hincapié" en "reducir la fiscalidad" de los productores, en proporción de sus ingresos, para que vean compensado ese sobrecoste.

Puso además en valor las ayudas que acaba de disponer la Xunta, por importe de 3,6 millones de euros, para apoyar directamente a los agricultores y ganaderos gallegos frente al aumento de los costes de producción, especialmente en lo referido al gasóleo agrícola y a los fertilizantes.

Asimismo, la conselleira ha destacado la importancia del cooperativismo en el campo gallego y ha definido Acolat como "un claro caso de éxito" de este modelo, con unos datos de facturación que se aproximan a los 33 millones de euros y una plantilla que supera los 60 empleos.