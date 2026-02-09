Medio Rural la presentación electrónica de solicitudes de arrendamiento de predios del Banco de Terras

SANTIAGO DE COMPOSTELA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural llevó este lunes al Consello de la Xunta una nueva orden para regular la presentación electrónica de solicitudes de arrendamiento de los predios rústicos del Banco de Terras.

Con ello, se facilitará el arrendamiento de parcelas que estén disponible sin concurrencia y está previsto que esta medida beneficie el alquiler de más de 5.000 predios.

La principal novedad es que los interesados en alquilar estos terrenos no tendrán que esperar hasta los plazos de presentación habituales, que se abren dos veces al año durante 15 días, el primer día hábil de mayo y el primero de noviembre, en el que se someten a concurrencia las nuevas parcelas incorporadas al Banco y las que finalizan los contratos de arrendamiento previamente al inicio del período.

Esta es una medida beneficiosa para los ciudadanos, al facilitar le alquiler de tierras, lo que contribuye a evitar el abandono y garantizar el medio rural productivo y sostenible.

Con todo, los plazos seguirán vigentes para todos los nuevos terrenos que se incorporen y que tiene que pasar de manera obligatoria por el proceso de concurrencia.

En caso de que después de pasar por dicho procedimiento no haya solicitudes válidas o sean resueltas negativamente, pasarán al estado de disponible sin concurrencia.