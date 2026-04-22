Medio Rural reactiva este jueves las comunicaciones para quemas agrícolas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural reactivará este jueves las comunicaciones para que particulares realicen quemas agrícolas, así como las solicitudes de autorización para las quemas de restos forestales amontonados.

Según ha indicado la Xunta en un comunicado, en el caso de las quemas agrícolas, los que soliciten un nuevo permiso este jueves, podrán realizar la quema a partir de este sábado.

Así, las comunicaciones podrán realizarse mediante la página web específica o llamando al 012. Los ciudadanos deberán confirmar si se trata de una quema de restos agrícolas procedentes de explotación. Si el trámite es realizado a través del 012 también deberán informar de esta circunstancia.

Asimismo, a partir de este jueves se retomarán las solicitudes de autorización para realizar quemas de restos forestales amontonados. Los particulares deben tener autorización administrativa.