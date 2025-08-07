Medio Rural subraya su apoyo a las razas autóctonas por ser "patrimonio inmaterial de la cultura gallega"

SANTIAGO DE COMPOSTELA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha subrayado su apoyo a la conservación de los recursos zoogenéticos de las razas autóctonas en peligro de extinción, y ha destacado que son "patrimonio inmaterial de la cultura gallega".

Según ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, Gómez ha recordado durante su visita a la finca Armariz del Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico (Inorde), que en breve se van a firmar nuevos convenios, autorizados por el Consello da Xunta, para apoyar dicha actividad.

La entidades, con las que se renovará esta colaboración son el propio Inorde, la Federación de Razas Autóctonas de Galicia (Boaga); la Asociación de Criadores de Raza Rubia Galega (Acruga); la Asociación de Criadores de Raza Porco Celta (Asoporcel); la Asociación de Criadores de Cabalo de Pura Raza Galega (Puraga) y la Asociación Pura Raza Cabalo Galego (APRG).

En esta línea, la conselleira ha remarcado la "importancia" de estas colaboraciones, ya que estas razas constituyen una "riqueza genética fundamental", y con estos convenios se podrá "impulsar la conservación de la oveja gallega, cabra gallega y el cerdo celta".

Asimismo, Gómez ha enfatizado las instalaciones del Inorde, que en la finca Armariz cuentan con un rebaño de una 130 ovejas, 65 cabras y medio ciento de ejemplares de cerdo.