Los militares desplegados en la operación 'Centinela Gallego' detectaron 30 incidentes relacionados con fuego

Operación 'Centinela Gallego'. - BRILAT

SANTIAGO DE COMPOSTELA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los militares desplegados en la operación 'Centinela Gallego', que han vigilado las zonas más vulnerables de los montes gallegos, han detectado sobre 30 avistamientos de incidentes relacionados con el fuego.

Según ha informado la Brilat, durante seis semanas, del 10 de agosto al 25 de septiembre, 30 patrullas de la Brigada de Infantería 'Galicia VII' (BRILAT) y cinco del Tercio Norte de Infantería de Marina operaron en ocho distritos forestales y 39 municipios gallegos.

En ese tiempo, los militares han completado alrededor de 2.200 patrullas terrestres, acumulando un total superior a los 200.000 kilómetros recorridos por las carreteras y pistas forestales de los 39 municipios asignados.

La principal novedad de esta edición ha sido la incorporacón de los Sistemas Aéreos no Tripulados (UAS), que han acumulado más de 250 vuelos diurnos y nocturnos, que han implicado cerca de 7.000 minutos de vigilancia aérea en tiempo real.

Estas herramientas han permitido delimitar de forma precisa los perímetros afectados y facilitar la localización inmediata de focos de calor.

Esta operación se desarrolla anualmente en el marco del convenio suscrito entre el Ministerio de Defensa y la Xunta para la lucha contra los incendios forestales y tiene como objetivos la vigilancia de los espacios forestales, la disuasión frente a posibles causantes de fuego y la alerta temprana, permitiendo la comunicación inmediata de cualquier foco a los servicios de extinción competentes.