Nace a marca 'Pino de Galicia' con 50 empresas para aproveitar a "enorme oportunidade" de demanda de coníferas

Presentación de márcaa Piñeiro de Galicia no I Encontro Intersectorial do Piñeiro de Galicia - XUNTA

A Fundación Arume busca situar á madeira galega na bioconstrucción e a primeira produción certificada sairá en 2022

A Fundación Arume lanza a marca 'Pino de Galicia', que agrupa a 50 empresas de toda a cadea de valor --rematantes, serradoiros, almacenistas e deseño--, co obxectivo de aproveitar a "enorme oportunidade" que ofrece o incremento de demanda de coníferas en Europa.

En rolda de prensa este mércores en Santiago, o presidente da Fundación Arume, José Carballo, detallou a oportunidade de mercado que ofrecen as coníferas como "unha das grandes bases da bioeconomía que xa está aquí", pois son cada vez máis demandadas para atallar a pegada de carbono na construción, en lugar de usar outros materiais. A isto únese que se vive un momento de incremento de prezos.

Así, prevese poder chegar até un centenar de compañías participantes nesta marca antes de que termine o ano, coa primeira produción de madeira certificada a comezos de 2022.

Igualmente, búscase un impulso xenético a estas especies e aglutinar aos entes de investigación en Galicia nunha colaboración público-privada.

BIOCONSTRUCCIÓN

O feito é que España importa máis dun millón de metros cúbicos de coníferas, "máis de todo o que produce Galicia" en madeira serrada.

E é que Carballo expón que se estima que faltan na UE uns 300 millóns de toneladas de madeira de conífera, nun mercado con "escaseza" e nun contexto no que o 40% das curtas que se realizan no mundo son destas especies.

O presidente do comité da marca 'Pino de Galicia', Venancio Salcines, sinala que o piñeiro galego é a "resposta" do sector forestal ante o reto para evitar o "proceso de destrución do planeta".

Salcines remarca que a construción consome o 40% da enerxía no mundo e supón o 35% das emisións de dióxido de carbono. Por iso, avisa de que a redución da contaminación pasa polo emprego da madeira nunha construción máis sustentable.

Pon de exemplo que o edificio de formigón da Cidade da Cultura no que se celebrou este acto non será posible construílo en cinco anos, xa que se pedirá que non teña pegada ecolóxica. E se Galicia non está situada, países como Finlandia ou Noruega, que levan 50 anos de adianto nesta estandarización, coparán o mercado.

Nesta liña, avoga por traballar en elementos de madeira estandarizada e certificada, véxase a madeira estrutural, como nicho de mercado de gran relevancia para o futuro.

Neste sentido, o responsable da Fundación Arume usou a "metáfora" de que esta marca busca funcionar como fan os consellos reguladores nas denominacións de orixe galegas, de maneira que se estandaricen e normalicen os parámetros para formar parte.

Todo iso nun momento no que "escasean todas as materias primas despois do covid", hai axudas europeas, ao tempo de que entrou en vigor a lei de recuperación de terras e a revisión do plan forestal

"Chegamos tarde, pero máis vale que cheguemos", opina José Carballo.

A preguntas da prensa sobre a decisión de que o nome da marca ('Pino de Galicia') estea en castelán no canto de en galego (Piñeiro de Galicia), a Fundación Arume xustificouno en que o seu obxectivo é entrar no mercado a nivel estatal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A Fundación Arume estableceu un regulamento técnico para aqueles que se acollan a esta marca, que deben pasar controis rigorosos. A madeira só poderá proceder de montes sometidos a certificación forestal (FSC e PEFC), un sistema recoñecido a nivel internacional que garante a sustentabilidade ambiental.

A materia prima poderá ser madeira de: piñeiro de país ('Pinus pinaster'), piñeiro insigne ('Pinus radiata') e piñeiro silvestre ('Pinus sylvestris').

A marca ampara tanto madeira de rolo, antes de serrado, como produtos terminados de primeira e segunda transformación. Haberá unha catalogación en función dun baremo de calidades, así como unha trazabilidad do produto.

RECUPERAR HECTÁREAS QUEIMADAS

Por outra banda, Carballo fixo un chamamento a que compañías se poñan en contacto coa Fundación Arume para pór en marcha actuacións de plantación de árbores que supoñan neutralizar as súas pegadas de carbono. Pon como exemplo que colaboraron con Inditex e Clun para a recuperación dun milleiro de hectáreas co obxectivo de compensar emisións de CO2.

Así, apela a traballar para recuperar as preto de 2.000 hectáreas que arderon o pasado verán na Ribeira Sacra, que afectaron a zonas repoboadas con madeira de calidade.

E é que Arume pretende ser o "portelo" á que acudan empresas e marcas galegas, de forma que facilitan a loxística e tramitación. Lembra que quedan por reforestar boa parte das 50.000 hectáreas que arderon na vaga de lumes de 2017, e pon como exemplo o anel verde pendente en Vigo. Tamén sinala a oportunidade que ofrecen os terreos abandonados e remarca que hai 80.000 hectáreas afectadas por nematodo no sur de Galicia.

ACABAR CO "MONOCULTIVO"

Aínda que Carballo asegura que isto non ten que ver cunha "guerra de especies" fronte ao eucalipto --afectado actualmente por unha moratoria de novas plantacións--, apunta que a sociedade galega "non quere monocultivo", polo que esta iniciativa persegue que os propietarios teñan a mesma rendibilidade con coníferas que con eucaliptos.

Á espera de que se coñeza o inventario forestal galego actualizado, constátase que as coníferas "perderon moito terreo nos últimos anos", afectadas pola crise que levaron a pasar duns 500 aserradores a pouco máis dun centenar. En fronte, produciuse un crecemento exponencial do eucalipto.

ORZAMENTOS GALEGOS

Pola súa banda, os conselleiros de Economía e Medio Rural, Francisco Conde e José González, asistiron ao I Encontro Intersectorial do Piñeiro de Galicia, no que se presentou esta marca en Santiago.

O Goberno galego destina nos orzamentos de 2022 un investimento de 15 millóns para o impulso de toda a cadea de valor da industria forestal.

Así mesmo, José González indicou que antes de que acabe o ano estarán dispoñibles os modelos de estatutos para impulsar a figura de agrupacións forestais de xestión conxunta, contempladas na lei de recuperación de terras.