Néstlé invierte unos 4 millones entre los ganaderos gallegos desde 2021

Archivo - Llach con el presidente Rueda y la conselleira Gómez durante la visita - NESTLÉ - Archivo

Rueda, la conselleira Gómez y Llach (Nestlé) visitan una de las granjas que provee de leche

ARZÚA (A CORUÑA), 30 (EUROPA PRESS)

Nestlé ha invertido unos 4 millones de euros desde 2021 en más de 60 de las 83 granjas que le suministran leche en Galicia, con las que trabaja en la reducción de emisiones, el bienestar del ganado, la agricultura regenerativa y la biodiversidad.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, han visitado este miércoles con el director general de Nestlé España, Jordi Llach, una de las granjas que provee a la fábrica gallega de leche condensada La Lechera.

La compañía ha explicado que toda la leche recogida el año pasado en las explotaciones con que colaboran procedía de granjas que practican agricultura regenerativa.

EL FUTURO DE LA ALIMENTACIÓN

La empresa ha abonado desde 2023 unos 1,5 millones como prima económica sobre el precio de la leche a granjas que desarrollen en Galicia prácticas como regenerar la calidad del suelo, proteger las fuentes de agua y fomentar la biodiversidad.

Jordi Llach ha defendido que "el futuro de la alimentación pasa por seguir trabajando mano a mano junto al sector primario", y que están demostrando que se pueden reducir emisiones, reforzar la biodiversidad y conservar una producción láctea de calidad.

LA GRANJA SAT DOROÑA

Rueda y Gómez han visitado con él la granja SAT Doroña, en Arzúa (A Coruña): Raúl Varela, hijo de uno de los propietarios, ha destacado que los jóvenes ganaderos como él son "una nueva generación que quiere seguir vinculada al sector lácteo".

Ha explicado que en los últimos años tiene la colaboración de Nestlé en medidas que reduzcan el impacto ambiental, fomenten la biodiversidad y la agricultura regenerativa y ayuden al bienestar animal, para tener "una granja más eficiente, innovadora y respetuosa con el entorno, sin perder la esencia de la ganadería familiar".

También han estado entidades colaboradoras con la compañía, como Fundación Global Nature, con la que colabora desde 2021, cuando empezó un proyecto piloto para disminuir emisiones: desde entonces las explotaciones gallegas participantes han reducido en más de 41.000 toneladas las emisiones de CO2 equivalente a final de 2025 respecto a los valores de 2018 (como las emisiones anuales de unos 25.000 coches).

Entre las medidas están poner placas solares; recubrir fosas de purines; proteger al animal con ventiladores, techos aislantes, humidificadores y cepillos mecánicos; plantar setos y crear praderas con flores salvajes de varias familias botánicas, para secuestrar dióxido de carbono, y facilitar refugio y zona de paso a la fauna, además de crear charcas.

En los últimos meses, el proyecto 'Ecosistemas Lecheros' de SEO/BirdLife con Nestlé implanta un modelo de gestión agroambiental replicable al conjunto del sector lácteo, para que los ecosistemas compatibilicen producción alimentaria y conservación de la naturaleza.

LA FÁBRICA DE PONTECESURES

Nestlé tiene planta en Pontecesures (Pontevedra) desde 1939; en 1983 se convirtió en la única del grupo en España que fabrica leche condensada, desde 2012 es la única de la empresa que hace este producto en Europa, Oriente Medio y Norte de África.

De 2020 a 2025, la compañía ha invertido unos 25 millones tanto en la factoría (unos 21) como entre los ganaderos de la zona.