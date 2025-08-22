Noche de evacuaciones en Galicia: los incendios de Oia, Vilaboa y Carballedo obligan a desalojar a 100 personas

Vista del fuego en el Miradoiro do Alto da Picota, a 22 de agosto de 2025, en Os Peares, Ourense - Gustavo de la Paz - Europa Press

Las 45 personas desalojadas de manera preventiva del cámping de Mougás (Oia) ya han podido volver a las instalaciones

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ola de incendios que azota Galicia desde hace ya dos semanas no da tregua. Esta pasada noche nuevos focos han obligado a desalojar a más de un centenar de personas en los municipios pontevedreses de Oia y Vilaboa y en el lucense de Carballedo.

Así, en la provincia de Pontevedra, se activó ya durante la tarde del jueves la Situación 2 por la proximidad de incendios forestales a los núcleos de población de Mougás (Oia) y Vilar (Santa Cristina de Cobres, Vilaboa).

En el caso de Oia, las medidas adoptadas por los efectivos de extinción finalizaron con éxito, por lo que se procedió a la desactivación de la Situación 2. Con ello, las 45 personas desalojadas de manera preventiva que se encontraban en el cámping de Mougás ya pudieron vovler a las instalaciones. Con todo, algunas se han quedado alojadas en el cámping de Santa Tecla, en A Guarda.

Por otra parte, en Vilaboa, fueron desalojadas 14 personas en el núcleo de Paradellas.

En la provincia de Lugo se activó la Situación 2 en Carballedo por la proximidad de un incendio forestal al núcleo poblacional de Oleiros. Así, y también de forma preventiva, se evacuó el Albergue de Os Peares. Un total de 53 niños y 11 monitores fueron trasladados al albergue juvenil Lug2.

En Ourense no se han registrado nuevos confinamientos o evacuaciones y todas las carreteras principales permanece operativas.