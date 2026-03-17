Nombrados un centenar de trabajadores del servicio contra incendios que superaron el proceso selectivo de 2022

SANTIAGO DE COMPOSTELA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica ocho resoluciones correspondientes a los nombramientos de 105 trabajadores del servicio contra incendios forestales que superaron el proceso selectivo convocado en diciembre de 2022.

Entre ellos, hay personal funcionario y personal laboral fijo, y acceden a distintas categorías de bombero o jefe de brigada, entre otros.

También hay entre estos trabajadores del servicio contra incendios bomberos conductores, conductores de motobomba, emisoristas y vigilantes fijos.