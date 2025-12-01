Normalidad ante la vuelta de las ferias de ganado bovino procedentes de explotaciones gallegas

Archivo - Varias vacas durante la Feira do Poldro e do Gando do Monte, a 28 de septiembre de 2025, en Muras, Lugo, Galicia (España). Esta feria nació hace más de treinta años por iniciativa de un grupo de vecinos con el fin de poner en valor la carne de p - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

La comunidad gallega afronta con normalidad la vuelta de las ferias de ganado bovino procedentes de explotaciones gallegas, después de que la Xunta las haya autorizado en una actualización de las medidas de prevención frente a la dermatosis nodular contagiosa (DNC).

En concreto, la Xunta ha vuelto a autorizar la celebración de ferias, certámenes, pujas, mercados y concentraciones de ganado bovino en Galicia con finalidad comercial, aunque, por el momento, solo con ganado procedente de explotaciones gallegas.

Así las cosas, este martes, la localidad pontevedresa de Silleda celebrará la subasta de ganado de la Central Agropecuaria de Galicia en la Feira Internacional de Galicia Abanca.

Fuentes de la Consellería de Medio Rural consultadas por Europa Press apuntan que no les consta ningún problema.

EN VIGOR ESTE LUNES

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó el viernes la resolución con la actualización de las medidas, que entran en vigor este 1 de diciembre, hasta el 31 de diciembre, con posibilidad de prórroga, en función de la evolución de la enfermedad.

Los vehículos procedentes de fuera de Galicia que acudan a las ferias deberán acceder a las instalaciones vacíos, limpios, desinfectados y desinsectados.

La celebración extraordinaria de concursos, certámenes, pujas y exhibiciones de ganado bovino deberán contar con autorización previa de la Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, y podrán celebrarse solo con animales de explotaciones gallega.

Por otra parte, sigue vigente el período de vigilancia veterinaria oficial de 21 días para todos los bovinos procedentes de explotaciones de fuera de la Comunidad (con destino a vida), desde la fecha de su incorporación a la explotación de destino en Galicia.

La totalidad de los animales de las granjas que incorporen bovinos procedentes de otras partes de España o del extranjero quedarán inmovilizados de forma cautelar durante el mismo período de 21 días. Esta inmovilización afectará a los bovinos presentes en la explotación en la fecha de entrada de los nuevos animales.

Además, seguirá siendo obligatorio desinfectar a todos los bovinos presentes en la explotación a la que se incorporen estos animales, así como todos los vehículos de transporte de ganado que entren en Galicia, tanto para vida como para sacrificio (en este caso, se mantiene la posibilidad de entrada siempre que sean trasladados directamente al matadero).