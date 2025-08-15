La ola de incendios deja otra noche dura en Ourense: pueblos aún confinados en Monterrei, Oímbra y Cualedro

OURENSE, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ola de incendios que asola a Ourense desde hace días y que ha forzado a fijar activar la 'Situación 2' en el ámbito provincial como medida preventiva ha dejado otra noche dura, con evacuaciones y el confinamiento de varios pueblos.

El 112 informaba en la pasada noche que habían sido evacuadas unas siete personas en Flariz (Monterrei) y desde Zamora se trasladaba que cientos de personas habían tenido que abandonar sus causas debido a un fuego que saltó debido a la provincia de Castilla y León por la tarde.

También hubo confinamientos. De hecho, el servicio de emergencias gallego ha actualizado la información esta mañana con un parte en el que constata que se mantiene el confinamiento en los pueblos de A Madalena (Monterrei), As Casas dos Montes (Oímbra) y Rebordondo (Cualedro).