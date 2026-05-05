La oposición advierte de que "el fuego se juega en la primavera" y el PP reivindica el dispositivo de la Xunta

SANTIAGO DE COMPOSTELA 5 May. (EUROPA PRESS) -

BNG y PSdeG han advertido de que la campaña contra incendios forestales "se juega en la primavera", en demanda de mayor planificación y actuaciones preventivas ante la proliferación de "combustible" en el monte. Ante esto, el PPdeG ha reivindicado que Galicia tiene "de los mejores dispositivos de España y de Europa" para luchar contra las llamas.

"Queremos seguir esclavos de un sistema que reacciona cuando el fuego ya está encima o queremos construir un país preparado para que no arda así?", ha preguntado la diputada del BNG Montse Valcárcel.

En esta línea se ha pronunciado también la socialista Carmen Rodríguez Dacosta en el pleno del Parlamento, donde sendas mociones han sido rechazadas con los votos en contra del PPdeG.

Por su parte, el diputado del grupo mixto, Armando Ojea (Democracia Ourensana), ha pedido "recursos suficientes" y ha rechazado "andarlos racaneando" para su provincia.

En su turno, el popular Ángel Rodríguez ha asegurado que la comunidad gallega tiene "de los mejores dispositivos de España y de Europa" y ha incidido en que así "lo demuestra año tras año", lo cual ha ejemplificado con cómo combatió los 473 fuegos intencionados, según sus datos, en la ola de agosto del año pasado.