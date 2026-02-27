El Parlamento urge al Gobierno ayudas extraordinarias para agricultores afectados por el tren de borrascas

Archivo - Parcela inundada, antigua laguna de Antela, en Piñeira Seca, a 16 de mayo de 2025, en Xinzo de Limia, Ourense, Galicia (España). Cientos de productores de la comarca ourensana de A Limia temen por la cosecha de la patata al no poder iniciar la s - Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

El Parlamento de Galicia ha urgido al Gobierno, a propuesta del PPdeG, a poner en marcha una línea de ayudas extraordinarias para agricultores y ganaderos afectados por el tren de borrascas de 2026.

Esta propuesta pide criterios de ayuda proporcionales en función de daños, grado de afectación de cultivos, ganado, infraestructura, maquinaria, sistemas de riego y caminos rurales.

La iniciativa, aprobada en la Comisión de Agricultura, requiere que complemente las indemnizaciones derivadas de los seguros agrarios cuando estos no cubran la totalidad de los daños sufridos, "especialmente en los supuestos de pérdidas severas, infraseguramiento o superación de los límites máximos de cobertura".

También demanda que adopte medidas fiscales y financieras complementarias, tales como reducciones fiscales, aplazamientos o bonificaciones de cotizaciones, "con el objeto de aliviar la carga económica de las explotaciones afectadas y garantizar su viabilidad a medio y largo plazo".

DERMATOSIS NODULAR

Por otra parte, el PPdeG ha sacado adelante otra propuesta en la que demanda "una mayor implicación" al Ministerio de Agricultura en la gestión de la dermatosis nodular contagiosa con el fin de que "todas las comunidades cuenten con la máxima información actualizada posible", mediante actuaciones "consensuadas y homogéneas".

Insta al Gobierno a pedir a la UE a sacar de la lista A a esta enfermedad para evitar sacrificios masivos, así como que se promueva una vacuna europea marcada.

También se demanda que la Empresa Nacional de Seguros Agrarios (Enesa) incluya en su catálogo la cobertura de siniestros de la dermatosis nodular. Finalmente, fija establecer un baremo de indemnización adecuado para los sacrificios obligatorios de cara a "evitar distorsiones regionales".