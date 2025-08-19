Pedro Blanco supervisa en A Pobra de Trives el refuerzo del Ejército que trabaja en los incendios de Galicia

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, en A Pobra de Trives - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

OURENSE 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha supervisado el refuerzo del Ejército que trabaja en las tareas de lucha contra los incendios en la base de operaciones que instaló la Britlat en A Pobra de Trives (Ourense).

Tal y como ha trasladado la Delegación del Gobierno en una nota de prensa, Blanco ha mantenido una reunión con los mandos de este destacamento, liderado por la teniente coronel Mónica Lacasta.

Desde esta base operan efectivos procedentes de la Base General Morillo de Pontevedra y que forman parte del refuerzo de 200 militares que desde este lunes están a disposición del operativo de lucha contra incendios de la Xunta.

En concreto, estos militares están colaborando en tareas de protección de personas y del territorio delante de los fuegos forestales por turnos que "permiten atender la emergencia durante 24 horas".

Durante su visita, en la que estuvo acompañado con la alcaldesa de A Pobra de Trives, Patricia Domínguez, Blanco ha remarcado que el "Gobierno está volcado con Galicia reforzando y ampliando medios para apagar los incendios", y ha avanzado que ya están llegando nuevos medios procedentes del Mecanismo Europeo de Protección Civil.

Con todo, el delegado ha reiterado que el compromiso del Gobierno es atender "todas las necesidades que se presenten con los medios que sean necesarios y de manera inmediata".