Un pequeño grupo de productores se concentra ante el Parlamento contra el acuerdo con Mercosur

Protesta de productores ante el Parlamento, con el responsable de la Plataforma Gandeiros e Gandeiras ELES ELAS, Adrián Riádigos - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de ocho productores se ha concentrado ante el Parlamento de Galicia, con motivo de la celebración de la Comisión de Agricultura, para protestar contra el acuerdo con Mercosur.

En declaraciones a los medios, el responsable de la Plataforma Gandeiros e Gandeiras ELES ELAS, Adrián Riádigos, explica que 14 asociaciones están adheridas a esta reivindicación, pero "hoy es un día complejo" porque "la mayor parte" de los ganaderos están ensilando, lo que justifica por la pequeña concentración finalmente realizada.

Así, señala el informe publicado esta semana por la Fundación Juana Vega que recoge un recorte del 24% de las explotaciones desde 2021. Por ello, pide al director xeral de Gandería, José Balseiros, que tome medidas ante esta cuestión.

Advierte de que el acuerdo de la UE con Mercosur "va a empeorar" esta problemática, ya que supondrá la entrada de carne "hormonada" y que no cumple con la calidad de la política agraria común.

También señala que lo mismo ocurre con la miel, que "está entrando a dos euros", "porque viene edulcorada y con otros aditivos".

Igualmente, Riádigos denuncia recortes en los nuevos contratos lácteos de ocho céntimos por litro, además de que "a día de hoy hay gente que está sin recoger la leche". Por ello, pone en duda de qué sirven "las salvaguardas" del acuerdo con Mercosur si ni siquiera se soluciona esta problemática en Galicia. Insta a la Xunta a hacer funcionar la Mesa do Leite ante esta situación.