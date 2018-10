Permiten regresar a sus casas a los vecinos de Mondariz y se desactiva la situación 2 del incendio

Publicado 08/10/2018 1:29:13 CET

PONTEVEDRA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de la parroquia de Barro, en el municipio pontevedrés de Mondariz, que a última hora de la tarde del domingo fueron evacuados de sus casas debido a la proximidad de las llamas del incendio forestal declarado en una parroquia vecina, ya han podido volver a sus domicilios y ha quedado desactivada la situación 2, según han informado a Europa Press fuentes de la Consellería do Medio Rural.

Por su parte, la teniente de alcalde de Mondariz, Mónica Peralba, ha ratificado a Europa Press que los vecinos han empezado a volver a sus casas, salvo un caso aislado de una vecina que ha preferido realojarse con unos familiares.

Además, ha asegurado que no llegó a quemarse ninguna propiedad y que, aunque el fuego aún no está controlado, esperan que los equipos de extinción lo consigan en las próximas horas. En cualquier caso, "ya no existe peligro para las viviendas ni para las personas".

Pasadas las 1,00 horas de este lunes, las llamas se han alejado de los núcleos de población y lo que continúa ardiendo es el monte. Los medios acumulados que trabajan en la zona son un técnico, ocho agentes, 25 brigadas, 16 motobombas, cuatro palas y un tractor. Según las últimas estimaciones, la superficie quemada supera las 120 hectáreas.