Personal antincendios protesta ante la Xunta para reclamar mejoras laborales - CIG

SANTIAGO DE COMPOSTELA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Personal del Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais (SPIF), dependiente de la Consellería do Medio Rural, se ha concentrado este miércoles ante la Xunta para reclamar mejores condiciones laborales, salariales y organizativas. Esta protesta, convocada por la CIG, partió a mediodía del edificio administrativo de San Lázaro y terminó delante de la sede central de la Xunta en San Caetano, donde se leyó un manifiesto con las principales reivindicaciones del colectivo.

Estas reclamaciones pasan por una actualización de las condiciones en las que trabaja el personal del SPIF para adaptarlas al incremento continuado de la carestía de la vida y a los cambios en la tipología de los incendios forestales, "cada vez más complejos y con mayores exigencias técnicas". A ello se suman los efectos del cambio climático, con olas de calor más frecuentes e intensas, que incrementan la dificultad y el esfuerzo necesarios para combatir los incendios forestales.

Otro de los ejes fundamentales de las reivindicaciones es el reconocimiento profesional de todo el personal funcionario de carrera, junto con la mejora de la formación específica del SPIF y la implantación de un sistema de avituallamiento que responda a las necesidades del personal durante las intervenciones.

La organización sindical reclama además la creación de un sistema multiemergencia que permita mantener la actividad del servicio durante todo el año. La CIG considera imprescindible un nuevo modelo de ordenación de los puestos de trabajo que "supere la actual fragmentación y permita unificar todas las especialidades y categorías dentro de una única escala, una propuesta que busca avanzar hacia una estructura más coherente y adaptada a las funciones y responsabilidades que asume el conjunto del personal".

Al respecto, la CIG-Autonómica considera que las condiciones laborales actuales son claramente insuficientes, tanto en lo relativo a las retribuciones salariales como a la organización del trabajo. También ve necesarias acciones efectivas para proteger las personas trabajadoras frente a la exposición al hollín, así como la implantación de medidas que garanticen la conciliación de la vida laboral y familiar y la igualdad, entre otras.