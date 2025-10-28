Personal de prevención y defensa contra incendios reclamará este jueves en Santiago un servicio "público y digno"

Archivo - Un bombero forestal trata de extinguir el fuego en Lornís, a 18 de septiembre de 2025, en Pantón, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El personal del Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais (SPIF) se movilizará este jueves por las calles compostelanas para reclamar un servicio "público, digno y con garantías laborales". En concreto, la manifestación, convocada por la CIG-Administración Autonómica, saldrá a las 11.00 horas del complejo de la Consellería do Medio Rural en San Lázaro y terminará frente a la Xunta en San Caetano.

Así, el personal reclamará un servicio de extinción de incendios 100% público y único, "en el que todas las personas trabajadoras tengan las mismas condiciones laborales y en el que se garantice su salud y seguridad", ha desgranado la CIG en una nota de prensa.

En esta línea, ha subrayado que también denunciarán "el abandono, la desigualdad, y la mala gestión que padece el SPIF de la Xunta" ya que, tal y como ha denunciado, "pone en riesgo de muerte al personal y a la población".

"Somos quienes estamos en primera línea, quienes arriesgamos la vida en cada incendios, quienes sostenemos el servicio con profesionalidad y compromiso. Pero nuestro esfuerzo no se ve reconocido por la administración, que continúa ignorando nuestras demandas más básicas", ha advertido el personal.

Entre las principales reivindicaciones, el colectivo reclama el aumento del tiempo de trabajo para el personal fijo-discontinuo de 8 a 12 meses, "realizando las tareas de prevención de incendios forestales y dando servicio a las multiemergencias y dotando, además, de estabilidad y continuidad el empleo".

A mayores, piden extender el Acuerdo del personal funcionario del SPIF al persoal laboral, atendiendo así al principio de "a igual trabajo, igual salario y condiciones laborales" y terminando con las "discriminaciones entre compañeros que realizan las mismas tareas".

Asimismo, el personal quiere denunciar "el descontrol y la mala gestión" por parte de la Consellería do Medio Rural en la ola de incendios de este verano, y ha incidido en que "la descoordinación y la improvisación ponen en riesgo personas y territorio".

Con todo, la CIG-Autonómica ha lamentado la "actitud desleal e irresponsable de CCOO, UGT y CSIF", a los que ha acusado de solicitar una reunión con la Consellería do Medio Rural tras el anuncio de la convocatoria de manifestación, "excluyendo la representación mayoritaria del personal".