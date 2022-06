El Pladiga con 180 millones incluye novedades en detección y operativo y 35 parroquias de alto riesgo de fuegos

Jacobo Aboal Viñas, nuevo director de la Axencia da Industria Forestal en sustitución de José Ignacio Lema Piñeiro

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha informado este jueves de la aprobación del Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, con un coste --entre prevención y previsto para la extinción de fuegos forestales-- de 180 millones de euros. El documento --aprobado oído el Consello Forestal el pasado 31 de mayo--, supone el despliegue a 1 de julio de 7.000 efectivos, incluye novedades en detección de incendios --con más cámaras de vigilancia y una previsión de riesgo a nueve días--, junto con cambios para reforzar los mandos operativos y la coordinación.

Además, según la información facilitada por el presidente durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, las principales novedades abarcan las cuestiones organizativas del dispositivo, la ampliación de la red de vigilancia fija, avances tecnológicos y nuevas funcionalidades en la lucha contra el fuego, junto con el impulso a la Unidad de Investigación de Incendios Forestales (UIFO) o la actualización de las parroquias de alta actividad incendiaria.

Concretamente, identifica un total de 35 parroquias de alto riesgo de incendio, el mismo número que el año pasado, si bien salen cuatro lugares --Ribasieira, en Porto do Son; Covas, en San Cristovo de Cea--, Soutipedre, en Manzaneda; y Ponte, en A Veiga--. Mientras, entran otras cuatro (que no estaban): la parroquia de Meiraos en Folgoso do Courel, A Gudiña --en el municipio homónimo--, O Pereiro en A Mezquita y Calvos en Calvos de Randín.

Entre otros medios, además de 380 motobombas --con la renovación de 13--, se incorporan seis nuevas cámaras de videovigilancia hasta las 148 en más de 70 localizaciones, habrá 30 medios aéreos --incluidos los aportados por el Estado, con el que se mantendrá una próxima reunión de coordinación--.

En el ámbito tecnológico, se introducen nuevas funcionalidades en cuanto a la reconstrucción de los incendios, aprovechando las más de 4.000 emisoras con las que cuenta el servicio. Además, se podrán generar perímetros automáticos relativos a la superficie afectada, lo que permitirá predecir el potencial del fuego y tomar decisiones a la hora de focalizar los medios.

SISTEMA ESTRUCTURAL DE MANDO OPERATIVO

Vinculado con la mejora de la organización, se crea el sistema estructural de mando operativo, con el fin de mejorar la seguridad y la eficacia de las operaciones en incendios de complejidad avanzada. Este sistema libera de tareas secundarias al director técnico de extinción de cada fuego, reforzando su papel en la coordinación del dispositivo.

Además, se establece la sectorización para gestionar con mayor eficacia los medios desplegados y las labores de extinción. También se crea una nueva aplicación de formación, que provee de un repositorio multimedia unificado con cursos impartidos al personal del dispositivo de incendios, material didáctico de consulta asociado, circulares y comunicaciones de interés. Ofrece acceso por categorías y perfiles profesionales.

Otra de las mejoras del Pladiga es la modernización de los centros de coordinación con sede en Santiago y el provincial de Ourense.

Con respecto a la investigación de los fuegos, el documento incluye el balance de la Unidade de Investigación de Incendios Forestais (UIFO), que desde su creación --el pasado año-- realizó 242 diligencias de diverso tipo, entre ellas la puesta a disposición judicial de los presuntos incendiarios. Por su distribución geográfica, el mayor número de diligencias de la UIFO se llevó a cabo en el distrito XIV Verín Viana, seguido de los distritos XII Miño-Arnoia y IV Barbanza.

FORMACIÓN

En el apartado de formación, destaca como novedad la programación de una serie de encuentros en las parroquias de alta actividad incendiaria, en la que podrán participar hasta mil personas y que está previsto que se lleve a cabo en el mes de junio, con el fin de concienciar y sensibilizar a la población sobre los daños de los incendios y los riesgos.

Por lo demás, sigue vigente el plan de formación aprobado en el plan para el periodo 2021-2024, que incluye 29 cursos, especialmente dirigidos al personal del servicio pero también a la población en general. En prevención se destina este año un total de 33,1 millones de euros.

CESE Y NOMBRAMIENTO

El presidente de la Xunta también informó del cese, a petición propia, de José Ignacio Lema Piñeiro como director da Axencia Galega da Industria Forestal, que ha sido sustituido, en la reunión de este mismo jueves, por Jacobo Aboal Viñas.

Nacido en Segovia en 1974, es ingeniero técnico forestal e ingeniero de montes, titulado en ambas disciplinas por la Escuela Politécnica Superior de Lugo, de la USC. Su mayor parte de experiencia profesional está vinculada a la administración forestal, tras un paso por la empresa privada como técnico forestal.

Ocupó cargos en la Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal de la Consellería de Medior Rural, entre ellas la de subdirector xeral de Recursos Forestais. Realizó estancias internacionales de conocimiento y participó, entre otras cuestiones, en la elaboración de la Ley 7/2012 de montes de Galicia y el plan forestal.

ANTICIPOS PAC

Sin salir del ámbito rural, el departamento de Medio Rural ha trasladado en la reunión del Consello la próxima publicación, en el Diario Oficial de Galicia, de la orden para regular el procedimiento de reconocimiento del derecho a préstamos de financiación de capital circulante a explotaciones de ganado bovino, con subsidio de los tipos de interés pro parte de la administración.

Estas ayudas están garantizadas por el instrumento financiero de gestión centralizada en el marco del programa de desarrollo rural 2014-2020, confinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Estos préstamos contaran con un apoyo de 5 millones de euros para aportar hasta los 25 millones de préstamos concedidos con un máximo de 30.000 euros por explotación.

En esta línea, también se publicarán "en breve" las ayudas que permitirán adelantar a los agricultores y ganaderos unos 200 millones de euros de las aportaciones de la política agraria común (PAC), subvencionando los intereses, con un coste para la Xunta de 3,4 millones de euros.