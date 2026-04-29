Planas anuncia el sello 'Spain AgrifoodTech' para situar a España como referente en innovación agroalimentaria

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado este miércoles la creación del sello 'Spain AgrifoodTech', una iniciativa para reconocer a las empresas innovadoras del ámbito agroalimentario y reforzar la proyección internacional sector español.
En concreto, Planas ha realizado este anuncio durante su intervención en una jornada con empresas emergentes celebrada en el 'hub' de innovación digital La Vega Innova, donde ha destacado que este nuevo proyecto se desarrollará en colaboración con el ICEX y "será el instrumento para promocionar y vender esta tecnología agroalimentaria a países terceros".
El titular de Agricultura ha subrayado que España no solo debe consolidar su papel como productor y exportador de alimentos, sino también como generador de soluciones tecnológicas. "Tenemos que ser capaces no solo de producir alimentos y bebidas, sino de producir instrumentos para producir alimentos y bebidas", ha indicado.
De esta forma, Planas ha resaltado que España cuenta con uno de los ecosistemas agrotecnológicos más dinámicos de Europa, impulsado por una estrategia pública sostenida desde 2021 basada en programas de aceleración, innovación y colaboración público-privada.
En este marco, Agricultura desarrolla un conjunto de programas con distintos socios estratégicos que han permitido acompañar a más de 150 'startups', entre los que destacan el programa AgroBank Tech Digital Innovation, en colaboración con CaixaBank, el programa Food Tech Challengers junto al Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA), y el programa StartBEC, desarrollado con el centro tecnológico Ainia. A estos instrumentos se suma la actividad de La Vega Innova como hub de innovación y aceleración del sector, consolidando un modelo integral de apoyo al emprendimiento agroalimentario.
A nivel financiero, Planas ha destacado la línea Agroinnpulso, gestionada junto a la Empresa Nacional de Innovación (Enisa), que ha aprobado 273 préstamos por más de 45 millones de euros.
En el marco de la jornada, el titular del ramo ha mantenido un encuentro previo con 14 empresas emergentes participantes en la tercera edición del programa de aceleración e incubación digital agrifoodtech de La Vega Innova, donde ha conocido estos proyectos y avances en ámbitos como la inteligencia artificial, la robótica o el análisis de datos aplicados a toda la cadena agroalimentaria, así como los retos a los que se enfrentan en materia de financiación, escalabilidad y desarrollo empresarial.