Planas defiende una PAC sin recortes y muestra "respeto" a las protestas de los agricultores

BRUSELAS 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido este lunes que el Gobierno de España afronta la negociación de la próxima Política Agrícola Común (PAC) con el objetivo de mantener los fondos destinados al sector y alineado con agricultores, cooperativas y comunidades autónomas, en un contexto marcado por las movilizaciones del campo previstas esta semana, ante las que ha mostrado "respeto".

El titular de agricultura ha situado este asunto como el principal debate que afrontará el sector primario en los próximos meses y ha subrayado que España acudirá a Bruselas con una posición compartida con el conjunto del campo, centrada en preservar una PAC con recursos suficientes y evitar que se trasladen a los Estados miembro aspectos que hasta ahora han sido comunitarios.

En declaraciones previas a la reunión de ministros de Agricultura y Pesca de la UE en Bruselas, Planas ha advertido de que esta negociación será, a su juicio, "lo más importante que va a ocurrir este año", al estar previstos varios Consejos Europeos en los que se abordará el futuro marco financiero y, con él, el presupuesto destinado al sector.

Sus palabras llegan en medio de una nueva oleada de protestas convocadas por Asaja, COAG y UPA desde este lunes y hasta el 30 de enero, con 'tractoradas' en distintos puntos del país para denunciar el recorte previsto en el futuro presupuesto agrario y el impacto del acuerdos comercial con los países del Mercosur.

Sobre estas movilizaciones, Planas ha reiterado su "pleno respeto" a las organizaciones convocantes y ha recordado que los ciudadanos pueden expresarse "de forma libre y democrática", siempre dentro del respeto a la ley.

En este sentido, el ministro ha defendido que España apuesta por una PAC que mantenga, "como mínimo", los fondos del periodo anterior para poder responder a los retos inmediatos del campo, desde la rentabilidad de las explotaciones hasta las exigencias derivadas de la transición ecológica y el contexto internacional.

Asimismo, ha subrayado que el Gobierno comparte con el sector la defensa de los puntos clave para el futuro de la PAC, una posición que, según ha indicado, ha reforzado tras reunirse la semana pasada con organizaciones agrarias, cooperativas y comunidades autónomas.

MERCOSUR Y GARANTÍAS PARA EL SECTOR

En relación con Mercosur, Planas ha señalado que es "comprensible" que existan inquietudes por parte del campo español, pero ha recalcado que el acuerdo incorpora "cuatro garantías" para proteger a los productores europeos, como el control en frontera conforme a las reglas de seguridad alimentaria de la UE, los contingentes o las causas de salvaguardia reforzadas.

El ministro ha defendido que la agricultura "no es en absoluto moneda de cambio" en la política comercial europea y ha insistido en que España, como país netamente exportador, tiene también intereses en que estos acuerdos se desarrollen con reglas claras y en condiciones de equilibrio.

Además, Planas ha expresado su respeto a la Eurocámara tras su decisión de llevar el pacto al Tribunal de Justicia Europeo y ha recordado que este órgano "ya ha sentado jurisprudencia" sobre la posibilidad de dividir el acuerdo entre la parte política y de cooperación, que requiere ratificación de los Estados miembro, y la parte "puramente comercial", que corresponde al ámbito comunitario.

En este sentido, ha señalado que "lo normal es la entrada en vigor anticipada", porque "es lo que ocurre siempre", una vez los países de Mercosur concluyan sus procedimientos de ratificación, y ha pedido no dar "ningún dramatismo" a la situación.