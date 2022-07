La plataforma 'Por un monte gallego con futuro' exige "políticas estructurales, no parches" ante los incendios

OURENSE, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La plataforma 'Por un monte gallego con futuro' ha convocado este jueves concentraciones en distintas localidades gallegas para reclamar "políticas estructurales y no parches" ante la ola de incendios forestales que arrasan Galicia, especialmente las provincias de Ourense y Lugo.

Bajo el lema de 'Lumes nunca máis', en Ourense se han dado cita cientos de vecinos para mostrar su malestar por la gestión que realiza la Xunta de Galicia ante esta situación.

"A nadie se le escapa la emergencia en la que estamos, realmente esto no tiene parangón histórico", ha dicho Anxo Pérez, del sindicato CIG, uno de los organizadores. "Todos los años se repite la misma historia, nunca estuvimos tan amenazados, nunca fueron tan mal los incendios... pero la verdad es que aquí arden miles de hectáreas cada año y no se le pone remedio por parte de la Xunta de Galicia", ha añadido.

Con esta aseveración, la plataforma crítica "la política de sacar fruto al negocio del fuego" y "no adoptar medidas estructurales que realmente impidan que sea un mal endémico" que "acabe con aquello de lo que presumimos, la Galicia verde".

OURENSE, EL EPICENTRO

Aunque hay movilizaciones en toda la comunidad autónoma, la plataforma considera Ourense en este momento como "el epicentro" porque es la que está soportando los mayores fuegos y en concreto una de sus comarcas, la de Valdeorras, que según la calificación de los organizadores de la concentración, "está totalmente devastada".

"Hay parques naturales como el de Invernadoiro, en Vilariño de Conso, arrasado totalmente por el fuego" y "hablamos también de viviendas familiares, 80 casas, no abandonadas, de personas que perdieron todo porque el fuego arrasó", "no hay medios suficientes para combatir esto", lamenta el colectivo.

Es por ello que critican que no se estén haciendo cosas tan básicas como pedir la declaración del nivel 3, "que supondría la participación de otras comunidades autónomas y de los mecanismos de protección civil de la Unión Europea". "Nosotros lo que planteamos es partir de la declaración de zona catastrófica", han dicho.

En este mismo sentido, piden "acciones inmediatas" en las zonas quemadas para evitar la erosión futura, porque ahora se habla de lo que se ha perdido por el fuego pero el suelo queda erosionado y temen que con las lluvias "reconducir y replantar sea totalmente imposible".

"Pedimos políticas estructurales, no pedimos remedios y parches que es a lo que nos tienen acostumbrados. Galicia es una potencia en extinción de incendios, posiblemente tenemos el mejor sistema del Estado español, pero no somos nadie en prevención", lamentan.

En esta misma línea, apuntan que "el fuego se apaga en invierno y no en verano y ahí no se está haciendo nada". Por ello, la plataforma solicita también organización civil, porque, al igual que hacía esta semana la Asociación para la Defensa Ecológica de Galicia, Adega, hablan de un 'Prestige interior' que necesita implicación social.

OTRAS CONCENTRACIONES

Las concentraciones convocadas por la plataforma se han repetido también en otros municipios gallegos. Así, en Santiago de Compostela, a las 20,00 horas, frente a las dependencias de la Xunta en San Caetano, se han concentrado en torno a 200 personas, entre ellas el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, que estaba al frente de la pancarta.

Asimismo, también han estado formaciones políticas como el BNG, a través del diputado autonómico Xosé Luís Rivas 'Mini' y su portavoz municipal, Goretti Sanmartín; y Compostela Aberta, también con su portavoz local, Marta Lois.

Antes de la lectura del manifiesto, los participantes han coreado diversas proclamas contra la política forestal de la Consellería do Medio Rural tales como 'Goberno que improvisa é o terrorista', 'Coa Xunta do PP non queda monte en pé', 'Ordena Ence, PP obedece' y 'Galiza arde, Rueda responsábel'.

Mientras tanto, en Pontevedra, también más de 150 personas, entre ellas representantes de la Asociación pola Defensa da Ría (APDR), han participado en la protesta y coreado lemas como 'Lumes Forestais, nunca máis' y 'Eucalipto plantado, país destrozado', así como referencias a la fábrica de ENCE.