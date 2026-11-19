SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este jueves la orden de la Consellería do Medio Rural que convoca las ayudas destinadas a la promoción del sector vitivinícola en mercados de terceros países para mejorar la competitividad de los vinos gallegos. El plazo de solicitud abre este viernes hasta el 30 de diciembre.

Según ha informado la Xunta en un comunicado, las ayudas tienen un presupuesto máximo de 1,7 millones de euros, de los que 1,4 millones corresponden al ejercicio de 2027 y los 300.000 euros restantes al de 2028.

De esta forma, las actuaciones subvencionables incluyen las acciones de promoción desarrolladas en uno o varios terceros países, siempre que tengan un alcance suficiente para contribuir a la difusión y comercialización de los productos, y dentro del período del 1 de marzo de 2027 al 31 de diciembre del mismo año.

Los vinos deben estar ampardos por una Denominación de Orixe Protexida (DOP), por una Indicación Xeográfica Protexida (IXP), o aquellos en los que se indique la variedad o variedades de uva de vinificación.

Entre los posibles beneficiarios se encuentran empresas vinícolas, organizaciones de productores vitivinícolas, asociaciones de organizaciones de productores vitivinícolas, organizaciones interprofesionales, organizaciones profesionales del sector con actividad promocional, órganos de gestión y representación de las DOP y IGP vitivinícolas, así como asociaciones temporales o permanentes de productores, cooperativas y entidades asociativas sin ánimo de lucro participadas por empresas del sector vitivinícola.