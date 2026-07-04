Pontón denuncia que la Xunta "sigue sin limpiar" franjas de seguridad en parroquias de alto riesgo de incendio

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en el Festival do Viño de Monforte (Lugo) - BNG

LUGO, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha denunciado que, "a estas alturas del año" y "en plena ola de calor", el Gobierno del PP en la Xunta aún mantiene "sin limpiar" las franjas de seguridad contra el fuego en muchas parroquias catalogadas de máximo riesgo de incendios.

"Es un peligro para el medio ambiente, para las personas y para la economía", ha alertado este sábado durante su visita a Monforte (Lugo), donde ha participado en el Festival do Viño da Ribeira Sacra.

En su intervención, de la que ha informado el BNG en un comunicado, Pontón ha acusado a Rueda de "no hacer los deberes" y de demostrar, una vez más, que su "palabra no vale nada" en referencia a su compromiso en sede parlamentaria de asumir la Xunta la limpieza de las franjas de seguridad en los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes.

"Estamos viendo como los fuegos son cada vez más virulentos y hay preocupación por lo que puede pasar este verano", ha asegurado el líder del BNG, que ha advertido que "lamentablemente" el Gobierno del PPdeG "no aprendió las lecciones que dejaron las anteriores olas de incendios".

Un gobierno del PP, ha añadido, "empeñado en mantener un modelo fracasado que no funciona y empeñado en hacer de Galicia un gran eucaliptal, convirtiendo el monte en un polvorín".

Es por eso que, conforme ha señalado, el BNG defiende "un cambio de guión", con un modelo forestal y un rural vivo, con un monte en mosaico y productivo.

La hoja de ruta del BNG pasa, además, por limpiar y ordenar el monte aportando recursos, con un fondo plurianual de prevención para ayuntamientos y ayudas a las explotaciones agroalimentarias ubicadas en zonas de alto riesgo de incendio.

También es necesario, ha apuesto, "mejorar las condiciones laborales del dispositivo antincendios porque "no puede ser que haya personal en precario que está trabajando en la lucha contra los fuegos". "Necesitamos un dispositivo más profesionalizado y más preparado también para combatir los fuegos de nueva generación", ha argumentado.

En este sentido, ha recalcado que la prevención es esencial y ha lamentado que, pese a eso, el PP dejó sin ejecutar en los últimos seis años 95 millones de euros en este ámbito. Dinero que, según ha criticado, quedaron en el cajón sin gastar incluso después de que Galicia viviese olas de incendio dramáticas y mismo con coste de vidas humanas.

Aprovechando su visita a la capital de la Ribeira Sacra, Pontón ha señalado el papel fundamental que tiene precisamente el sector del vino para combatir el abandono y la despoblación, mantenido el rural vivo que quiere el BNG como "la mejor manera de luchar contra los incendios". "El sector del vino es esencial por su capacidad de crear riqueza y empleo, de generar valor añadido, de vender la marca Galicia dentro y fuera a través de nuestros caldos de calidad", ha asegurado.

En este punto, ha denunciado la "falta de planificación y la falta de apoyo a las bodegas y a los productores y productores por parte del PP en la Xunta, una situación que el BNG quiere cambiar con medidas a corto y medio plazos".

La hoja de ruta del BNG en este ámbito pasa, entre otras cuestiones, por elaborar una ley del vino de Galicia para aprovechar el potencial del sector, recuperar las mesas profesionalizadas y con competencias como vía de diálogo con la administración o establecer contratos homologados entre los profesionales de la producción y de la transformación para garantizar precios justos.