Pontón pedirá a Rueda que dimita por "incompetencia" y "negligencia" frente a los incendios

Asegura que "no se puede confiar en él" para "proteger" el territorio y el rural

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha destacado que este martes aprovechará la comparecencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el Parlamento de Galicia para pedir su dimisión por la "incompetencia" y "negligencia" de su Gobierno durante los incendios que afectaron a Galicia en el mes de agosto.

En una rueda de prensa ofrecida este lunes en la Cámara gallega, Pontón ha denunciado las "responsabilidades políticas" del máximo mandatario autonómico detrás de los "mayores incendios" de la historia de Galicia que, según ha denunciado, "dejan una catástrofe ambiental, social y económica".

Pontón ha sostenido que "Galicia arde por la política fracasada del PP", "por el abandono del medio rural" y por la "incompetencia y negligencia de un Gobierno que no actuó a tiempo aún sabiendo que esto podía pasar y que nada hizo para evitarlo".

Asimismo, ha añadido que "arde" por la "negligencia de un presidente que, mientras Galicia ya sufría grandes incendios, estaba sentado en la plaza de Toros de Pontevedra" con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. "Y ahora quiere esconder su negligencia con propaganda, con manipulación y echando balones fuera", ha censurado.

Por todo ello, Pontón ha dicho que cuando se produce una "negligencia con consecuencias tan graves" alguien "debe asumir responsabilidades". "Y creemos que el máximo responsable de esta negligencia es el presidente, el señor Rueda, y por eso reiteraremos mañana que debe dimitir".

Y es que, tal y como ha sostenido la líder del BNG, "no se puede confiar en él" para "proteger" el territorio y el rural. "Es evidente que si no aprendieron en 16 años no van a aprender ahora", ha afirmado.

Además, ha considerado que lo ocurrido este verano tiene que ser "un punto de inflexión". "No puede ser que ardan 100.000 hectáreas, que arda una parte tan importante de nuestro país y que el Gobierno gallego siga con la rutina de la propaganda, de la mentira". "Hay que cambiar de rumbo", ha trasladado.

PROPUESTAS DEL BNG

En su comparecencia, además, Pontón ha avanzado que su formación pondrá sobre la mesa las medidas incluidas en su plan integral 'Da cinza a vida' con el objetivo de que sirva de base para un "gran acuerdo de país" a favor de un nuevo modelo forestal, ambiental y de apoyo al medio rural.

Entre las medidas con las que el BNG busca marcar "un antes y un después" en la política forestal, ha destacado la apuesta por un modelo

sustentado en las maderas de calidad autóctonas y por plantaciones en mosaico, en las que haya obligación de contar con zonas libres de árboles que permitan proteger mejor el territorio frente a los incendios. Todo ello, ha dicho, en contraposición al "modelo fracasado" del PP del "monocultivo" y de "la plantación en superficies continuas de especies pirófitas como el eucalipto o el pino".

Asimismo, ha defendido la urgencia de un "cambio radical" en las medidas de prevención, duplicando los fondos destinados a este fin en dos años y garantizando su ejecución, algo que, ha denunciado, "no hace el Gobierno de Rueda, que solo en este año dejó 11 millones de euros sin ejecutar en las franjas de seguridad, en las parroquias de máximo riesgo". "Nunca más puede volver a pasar una irresponsabilidad y una temeridad de estas características", ha trasladado.

Entre las propuestas del BNG, Pontón también ha abogado por la puesta en marcha de un plan de empleo verde dotado con 50 millones para la contratación de trabajadores y empresas locales, tanto para labores de gestión y prevención como para el desarrollo de proyectos de ordenación del territorio, o la de ampliar a 100 metros las franjas de protección a casas y núcleos de población a través de un fondo extraordinario de la Xunta.

"Mañana les diré a los gallegos y a las gallegas que un monte ordenado y vivo es posible, que solo necesitan ideas y voluntad, y que en esa línea vamos a trabajar desde el BNG, con la vocación de que este plan sea la base para que realmente haya un acuerdo de país a favor para que nunca más veamos el desastre que nos dejaron los fuegos, un desastre que tiene responsables políticos, el PP", ha finalizado.