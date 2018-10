El PP exige que la Diputación de Pontevedra "cumpla con las ayudas que prometió" a los afectados por los fuegos

Publicado 04/09/2018 13:42:54 CET

NIGRÁN (PONTEVEDRA), 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo del Partido Popular en la provincia de Pontevedra llevará al próximo pleno de la Diputación una moción para exigir que el organismo provincial ponga en marcha ayudas para los afectados por los incendios del pasado mes de octubre, ya que, ha criticado, después de 10 meses "no ha hecho absolutamente nada".

Así lo han trasladado este martes en Nigrán los diputados populares Elena Muñoz y Santiago Rodríguez, quienes, acompañados por la presidenta del PP local, María José Pino, han mantenido que "el balance es absolutamente devastador" porque aunque la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, "anunció 90 millones" en ayudas, "no había nada detrás".

"No le ha interesado ayudar, como ahora no le interesa ayudar a los afectados por la explosión de Tui", ha reprobado Elena Muñoz, que ha apuntado que "no se admite ninguna excusa porque hay 163 millones en la caja de la Diputación". "Si quisiera ayudar a los afectados y ayuntamientos que necesitan ayuda, lo podía haber hecho", ha remachado.

En este sentido, ha exigido que el Gobierno provincial "sume su aportación a la que ya ha hecho la Xunta, que ha invertido 23 millones en los afectados por los incendios". De hecho, ha sostenido que a mayores de ayudas para pérdidas de particulares, las ayudas para los bienes de titularidad municipal deben ser asumidas al 50% por la Xunta y la Diputación.

Rodríguez ha agregado a estas críticas que a pesar de que cuando Silva llegó al Gobierno provincial anunció una diputación "de puertas abiertas", el organismo es "más cerrado que nunca". "Ya está bien de engañar a los vecinos de Pontevedra. Con esta moción, esperamos que de esta vez sí cumplan lo que prometieron hace 10 meses", ha sellado.

Finalmente, la portavoz local ha llamado al alcalde de Nigrán, Juan González, a mediar ante la Diputación de Pontevedra, ya que, ha asegurado, "es una de las personas más cercanas ante la presidenta". Acto seguido, ha arremetido con que "lo único que están vendiendo es humo" pues "a todas las familias les dice que les van a ayudar, pero aún no recibieron ni un duro los vecinos de Nigrán".