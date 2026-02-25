PP y PSOE rechazan dejar en barbecho el Acuerdo con Mercosur a la espera de la ratificación parlamentaria

Imagen de una tractorada y concentración de agricultores en la Plaza de España de Sevilla, convocada en protesta por el acuerdo UE-Mercosur. A 10 de febrero de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). - María José López - Europa Press

El PP y el PSOE han rechazado este miércoles en el Congreso una proposición no de ley de Sumar que pedía "no aceptar" la aplicación provisional del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur, en el caso de que la Comisión Europea pretenda activarla antes de su ratificación por el Parlamento Europeo y por los parlamentos nacionales.

El portavoz de Agricultura de Sumar, Toni Valero, ha defendido impulsar esta iniciativa porque la seguridad jurídica del tratado "no está completamente despejada", pues todavía tiene que pronunciarse el Tribunal de Justicia Europeo sobre su legalidad, una petición impulsada a nivel europeo y que cuenta con el respaldo de los plurinacionales, de Vox, ERC, BNG y Compromís.

Además, Valero ha comentado que las cláusulas de salvaguardia que se han introducido al mismo son "parches débiles" y no generan el suficiente consenso ni tranquilidad en el sector primario ante posibles escenarios de competencia desleal de los productores del Mercosur.

Pese a estos argumentos, la propuesta del grupo plurinacional que se ha debatido en la Comisión de Agricultura del Congreso no ha conseguido prosperar por el rechazo de 'populares' y socialistas. La proposición no de ley sí ha contado con el apoyo de Vox, Esquerra Republicana (ERC), Junts y Podemos. El PNV ha decidido abstenerse.