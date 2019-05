El PP rechaza una medida que busca acotar terrenos máximos de eucaliptos para evitar incendios como el de Dodro

Publicado 15/05/2019 15:31:07 CET

En Marea denuncia "incumplimiento reiterado" de Babcock con los helicópteros antincendios en otra propuesta denegada por el PP

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El PP ha votado en contra este miércoles en el Parlamento gallego de una iniciativa del BNG, apoyada por el resto de la oposición, que buscaba establecer criterios máximos para acotar árboles en función de la especie. Su fin era apostar por una ordenación en mosaico --con variedad de cultivos y vegetación que sirvan como cortafuegos naturales-- para evitar que se repitan "catástrofes" como el reciente incendio de Dodro y Rianxo (A Coruña), que arrasó más de un millar de hectáreas.

En su intervención en la comisión de Agricultura, el diputado del BNG Xosé Luís Rivas, Mini, ha remarcado que de las 1.165 hectáreas ardidas en ese incendio, un total de 900 fueron de eucalipto, una masa "monoespecífica", por lo que avisa de que la única prevención es apostar por la ordenación.

Por ello, el diputado nacionalista reclama a la Consellería de Medio Rural "coger el toro por los cuernos", pues es "más necesaria que nunca" una ordenación ante la "brutalidad de la forestación que se está haciendo actualmente". Aquí, se remite a los estudios sobre el valor de las masas discontinuas y la necesidad de "confinar" a especies pirófitas como el eucalipto en superficies "limitadas".

El diputado de En Marea Davide Rodríguez ha coincidido en que esta medida es "necesaria", mientras Raúl Fernández (PSdeG) ha apelado a aprobar medidas de "mucho calado" como esta para ayudar a combatir el cambio climático, ya que alerta de que en 2050 en la provincia de Ourense lloverá la mitad que ahora.

En cambio, el diputado Moisés Blanco Paradelo ha justificado la negativa de su grupo en que no son partidarios de hacer modificaciones legislativas por "casuísticas particulares" como el incendio de Dodro y Rianxo. Además, resalta que las distancias que deben guardar los eucalipto ya están reguladas en la ley de montes, al tiempo que la Consellería trabaja en un nuevo decreto para el fomento de las frondosas para la prevención de incendios.

En su turno de réplica, Mini ha ironizado con que "hubo centenares de casos particulares" en la ola de incendios de 2017 en Galicia, al tiempo que ha asegurado que el Bloque insistirá en esta iniciativa hasta conseguir su aprobación en el futuro.

"INCUMPLIMIENTO REITERADO" DE BABCOCK

En otro orden de cosas, el grupo de En Marea ha presentado otra iniciativa en esta comisión -también denegada por los populares--, en la que pedía a a la Xunta motivar "justificadamente" el mantenimiento del contrato con la empresa Babcock, "a pesar de los reiterados incumplimientos, constatados en las sentencias de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo".

En su intervención, Davide Rodríguez ha apuntado que Babcock, antigua Inaer, es la concesionaria de cabecera en los últimos años de la Xunta en la contratación de helicópteros de lucha contra el fuego y salvamento. No obstante, ha censurado "el incumplimiento reiterado" por parte de la empresa de las prescripciones técnicas del servicio.

Además, ha expuesto la condena a Babcock a abonar más de nueve millones por irregularidades en la declaración del impuesto de sociedades. Por ello, ha avisado al PP de que tenga cuidado con esta empresa no vaya a "salpicar" a su partido como le "están salpicando muchos casos de corrupción", puesto que "cuando abres la nevera y huele mal dentro, igual es que algo está podrido".

El popular Jacobo Moreira ha afeado a En Marea que esta propuesta solo busca "insidiar", mientras defiende que el contrato de la Xunta de los helicópteros fue "adjudicado correctamente".

A renglón seguido, ha dejado claro que la Xunta "no tiene ningún contrato" con las empresas sancionadas, ya que aunque formen parte del Grupo Babcock no son las mismas con las que la Xunta tiene contratados servicios, por lo que se trata de "una vicisitud tributaria" que es "ajena" a las relaciones contractuales con el Gobierno gallego y no existe una prohibición de contratar con estas compañías, pues están "al día" tributariamente.

"¡Ya está bien de injuriar!", ha clamado el diputado popular, quien reprocha a la iniciativa de En Marea que "no hay que motivar" el mantenimiento de un contrato, sino establecer por qué hay que hacer una resolución si es necesaria.

Por su parte, el PSdeG y BNG han apoyado la iniciativa. Raúl Fernández ha lamentado el "asunto turbio" que rodea a Babcock, así como la "falta clara de transparencia por parte del Gobierno gallego" en la contratación de medios áereos, "motivo de controversia permanente". Xosé Luís Rivas, Mini, ha criticado también las "desconfianzas múltiples" y "reiteradas sospechas" existentes sobre Babcock.