PPdeG anima a afectados por incendios a pedir ayudas de la Xunta para recuperar "en lo posible" lo que perdieron

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los diputados del Grupo Popular Ángel Rodríguez y Magdalena Pérez han animado a los afectados por incendios forestales a solicitar las ayudas de la Xunta para recuperar "en lo posible" todo lo que perdieron, desde las propias viviendas hasta explotaciones agrarias y ganaderas o negocios.

Así lo han señalado este sábado durante una visita al monte vecinal de mano común Cruz de Avelá, en el ayuntamiento de Dodro, donde han incidido en la importancia de los trabajos preventivos en la lucha contra los fuegos.

"El Gobierno gallego es consciente de la importancia de estos trabajos de prevención y muestra de esto fueron los 50 millones de euros que destinó este año para la realización de trabajos de prevención de incendios", han asegurado los populares.

A renglón seguido, han recordado que los interesados tienen a su disposición 17 oficinas de información distribuidas por todo Galicia en las que pueden recibir asesoramiento y le facilitarán la realización de las solicitudes.

Además, tienen disponible el teléfono de información 012 donde podrán consultar cualquier cuestión relacionada con el procedimiento de solicitud.