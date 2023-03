PPdeG defiende las gestiones para que nadie "quede fuera" de ayudas por incendios y la oposición pide cambios

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PPdeG José Antonio Armada ha defendido que las ayudas de reconstrucción que convocó la Xunta tras los incendios que arrasaron O Courel y la zona de Valdeorras en verano pasado se han tramitado con agilidad y en el caso de algunas que se quedaron fuera se están haciendo gestiones para subsanar trámites, porque están de acuerdo en que "nadie" debe de "quedar fuera".

Sin embargo, BNG y PSdeG reclaman cambios en las convocatorias, como recoge una iniciativa impulsada por la diputada nacionalista María González Albert, quien en el pleno de este martes expuso que "ocho meses después" hay zonas en las que no se ha actuado y, en concreto, se refirió al núcleo de población de a Veiga de Cascallá, en Rubiá. "La mayoría de los escombros y la madera siguen en el monte", ha denunciado la diputada del Bloque, cuya propuesta se votará al final de la jornada y, con toda probabilidad, no saldrá adelante.

González Albert ha advertido de que este caso concreto es una "foto de guerra" y que solo ahora, más de siete meses después, el Ayuntamiento "metió una pala para retirar parte de los escombros".

La diputada nacionalista ha señalado que el director xeral de Agricultura advirtió de que era "perverso" hacer creer a los ciudadanos que el mero hecho de que se convoquen unas ayudas les da derecho a ellas. Albert ha calificado esta situación de "efecto espejo", porque es "una perversión" anunciar unas ayudas afirmando que les da "derecho" a todos los afectados como, dijo, ocurrió en este caso.

Por su parte, la diputada socialista Carmen Rodríguez Dacosta también pidió mejoras en las convocatorias de este tipo de ayudas para "no tropezar en la misma piedra" y que nadie se quede fuera de las convocatorias, de forma que se revisen los requisitos ajustándolos en la medida que sea legal.

AYUDAS

Por su parte, José Antonio Armada, que ha tenido palabras de homenaje a los brigadistas y ha destacado el compromiso de los alcaldes y alcaldesas de todos los colores políticos y vecinos, ha defendido el balance de la tramitación de ayudas, con datos como la aprobación de 19 proyectos en Lugo --17 en O Coruel y dos en A Pobra do Brollón, por más de un millón de euros--.

También reseñó las 58 ayudas por más de 3 millones de euros en Ourense, de las cuales están pagadas todas las correspondientes a ruina y daños, mientras que nueve están en plena justificación por ejecución de la obra y que se están revisando. En este caso por importe de 130.000 euros.

En el caso de A Veiga de Cascallá se presentaron también solicitudes para rehabilitación de vivienda y se conciederon 18 por valor de 869.000 euros, mientras que en cinco casos "se está trabajando" porque no pudieron cumplimentar la documentación que no se presentó pero, sostuvo, entienden que "no puede quedarse nadie atrás" sin ayudas.

Armada también destacó el protocolo de colaboración para ofrecer un 40 por ciento de descuento en el coste del material para rehabilitar los tejados de las viviendas con las pizarreras en O Courel y Valdeorras. Así, ha esperado la "misma vehemencia" entre la oposición con respecto a las ayudas del Estado.