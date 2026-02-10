PPdeG y PSdeG celebran el aval a las salvaguardas del Mercosur y el BNG rechaza su rechazo al acuerdo

Sesión plenaria del Parlamento Europeo - ALAIN ROLLAND

El PPdeG y el PSdeG han celebrado el aval del Parlamento europeo verde a las cláusulas de salvaguarda agrícolas pactadas con los 27 y con Bruselas como condición para desbloquear la firma del acuerdo de libre comercio con los países de Mercosur, mientras que el BNG ha reiterado su rechazo a este pacto que podrá entrar en vigor de manera provisional en los próximos meses si así lo decide el Ejecutivo comunitario tras lograr la firma el pasado enero.

En un comunicado, el PP de Galicia ha celebrado el aval de la Eurocámara que aseguran que fue impulsado por los populares bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo a estas salvaguardas al asegurar que permitirán una protección real y efectiva para los agricultores ante una posible una posible aplicación provisional del acuerdo. Además, ha lamentado la falta de apoyo de partidos como el BNG.

Así, señala que con el voto a favor también de los eurodiputados gallegos Francisco Millán Mon y Adrián Vázquez, los populares consiguieron una reducción sustancial de los umbrales de activación de las salvaguardas al señalar que en un primer momento esta barrera se situaba en el 10% interanual en sectores sensibles, pero finalmente el texto resultante del acuerdo fija un umbral de 5%, una medida que considera fundamental porque permite actuar antes de que el daño al mercado sea irreversible.

"No se está hablando de salvaguardas simbólicas, sino de un instrumento operativo, rápido y jurídicamente sólido, que ofrece una protección real frente a posibles distorsiones derivadas del Acuerdo UE-Mercosur", asegura el PP, que acusan al BNG de votar "una vez más en contra del agro gallego" al no apoyar este reglamento y optar por la "aplicación provisional del acuerdo sin medidas adicionales de protección".

Por su parte, el eurodiputado socialista gallego, Nicolás González Casares, ha valorado la adopción por mayoría de estas medidas. "Con estas salvaguardas, Europa blinda a nuestros productores frente a cualquier posibilidad de impactos negativos del acuerdo en el sector agroganadero", ha manifestado.

Tras la adopción en pleno, González Casares ha sostenido que al PP "ya no le quedan más excusas ni cortinas de humo tras de las que esconderse" para apoyar la entrada en vigor del acuerdo, un acuerdo cuya tramitación "lideró el propio PP" en el Parlamento Europeo y que, según ha indicado, "siempre apoyó, hasta el punto de defender su aplicación provisional hasta que, de pronto, giró como una veleta y se echó para atrás".

Para el eurodiputado, el reglamento aprobado ofrece un marco de confianza para el sector agrícola dado que el acuerdo final ve más allá del propuesto por la Comisión.

RECHAZO DEL BNG

Por su parte, la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha reiterado la "rotunda oposición" del Bloque al acuerdo entre la Unión Europea con Mercosur debido a las "consecuencias negativas" que asegura que tendrá sobre el sector agroganadero gallego.

"Quien quiera salvaguardar al sector agroganadero tiene que votar no al acuerdo", ha señalado, al tiempo que ha destacado que las cláusulas de salvaguarda aprobadas este martes "no son la panacea".

"Como eurodiputada gallega del BNG siempre he defendido al sector gallego agroganadero en las instituciones europeas, con una postura coherente y teniendo en cuenta las preocupaciones y demandas del sector", ha trasladado.

Miranda ha subrayado que estas cláusulas "van a actuar tarde y cuando el mal ya está hecho para el sector y por tiempo muy limitado". Así, insiste en que le problema es el tratado en sí mismo y recuerda que los representantes del PP votaron en contra de las salvaguardas en el pleno de diciembre.

"PP y PSOE se suman ahora al carro para salvaguardar la cara por la presión de los ganaderos", ha manifestado para asegurar que el BNG es la "única fuerza política que defiende al sector de forma coherente".

UNIÓNS AGRARIAS VALORA EL RESULTADO

Por su parte, la organización Unións Agrarias ha valorado positivamente el resultado de la votación de este martes en el Parlamento Europeo sobre el Reglamento que desarrolla el mecanismo de salvaguarda bilateral para productos agrarios vinculado a Mercosur.

UU.AA ha señalado que no se trata de la ratificación del acuerdo por el PE, que tendrá que esperar al dictamen del TJUE, sino de un instrumento técnico destinado a reaccionar con rapidez si se producen distorsiones de mercado que perjudiquen a los productores europeos en la aplicación del acuerdo.