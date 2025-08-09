PPdeG, reunido para abordar la reforma de la PAC, tilda la propuesta de "lesiva" para el sector primario gallego

El PPdeG reúne a sus representantes para abordar la reforma de la PAC, en agosto de 2025. - PPDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Galicia (PPdeG) ha movilizado a sus representantes para "hacer fuerza" y "dar la batalla" con el fin de que la nueva Política Agraria Común (PAC) atienda las "necesidades e intereses" del sector primario gallego, ya que la considera "lesiva" para agricultores y ganaderos. En este sentido, critica su centralización y el recorte del 20% de los fondos.

Según traslada la formación, ha celebrado a este respecto una reunión en la sede autonómica del partido en Santiago que estuvo encabezada por la secretaria general Paula Prado y el responsable de la PAC y del Control de la Cadena Alimentaria en el Gobierno gallego, Juan José Cervino. En ella, participaron diputados nacionales, senadores, eurodiputados y miembros de la Comisión de Medio Rural del PPdeG.

Todos ellos se han comprometido a defender los intereses de Galicia y de su rural ante lo Gobierno de España y la Comisión Europea de cara a la negociación de la PAC para el período 2028-2034 en la medida en que consideran que la actual propuesta resultaría "lesiva" para los ganaderos y agricultores gallegos.

De este modo, critican que se contemple un recorte de más del 20% en los fondos --lo que cifran en una reducción aproximada de 80 millones de euros anuales para Galicia-- y que se pretenda "centralizar" una política que, en los términos previstos, "dejaría de ser común y ahondaría en las desigualdades territoriales", en sus palabras.

Por eso, los populares defenderán en todas las instituciones la modificación de la propuesta inicial e instan al Gobierno de España a comprometerse a defender una PAC "fuerte, diferenciada de otros fondos como era hasta ahora, con recursos suficientes y que responda a las necesidades de Galicia".