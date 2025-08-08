El precio de la leche en Galicia vuelve a bajar en junio y sigue a la cola del país

Archivo - Vacas de una ganadería de lácteo en Sabadelle, a 7 de agosto de 2023, en Chantada, Lugo, Galicia (España). Ganaderos gallegos han denunciado en los últimos días "abandono" por parte de la Xunta ante la vacunación contra la lengua azul. A este re - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

El precio que se paga a ganaderos gallegos por su leche bajó a 48,4 céntimos de euros por litro en junio, lo que supone 0,4 céntimos menos que mayo (cuando eran 48,8).

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Galicia continúa a la cola de la España peninsular en precios, un céntimo por debajo de la media de 49,6 céntimos.

Está lejos de los precios de otras comunidades del norte, como los 52,9 céntimos de País Vasco o los 51,7 céntimos de Asturias.

Los productores con entregas en la comunidad gallega se quedan en 5.105, cerca de bajar de los 5.000. Son 130 menos que en el mes de mayo.

Mientras, las toneladas entregadas en junio se recortaron a 258.114, unas 13.000 menos que el mes anterior. La producción gallega supone el 41% del total del país, principal comunidad láctea.