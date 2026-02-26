La producción de miel alcanza en 2025 su récord en Galicia, con 370.000 kilos

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, en la presentación de la nueva marca de la indicación geográfica protegida (IXP) Mel de Galicia, en un acto celebrado en Santiago - MEDIO RURAL

SANTIAGO DE COMPOSTELA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La producción de miel certificada alcanzó en 2025 un récord de 370.000 kilos, su máximo histórico, con un valor de más de 3,3 millones de euros.

Así lo ha destacado la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, en la presentación de la nueva marca de la indicación geográfica protegida (IXP) Mel de Galicia, en un acto celebrado en Santiago.

Esta nueva imagen "busca construir un relato común, reconocible y atractivo, que acompañe la miel desde la colmena hasta la mesa", explica la Xunta en un comunicado.

El logo cuenta con la abeja como símbolo central, con una g de Galicia integrada en su cabeza y los trazos bajo esa letra evocan el vuelo y la gota de la miel en movimiento.

Asimismo, la conselleira subraya la convocatoria de apoyos a la apicultura, dotada este año con 1,4 millones de euros, con las que se busca mejorar la competitividad del sector.