La producción de vino en Galicia genera 512 millones de euros, según un estudio de la Fundación Juana de Vega

Un estudio de la Fundación Juana de Vega cifra en 512 millones de euros la producción anual de vino en Galicia, un sector que supone 4.563 empleos directos.

El informe 'Vino, territorio y valor: el impacto económico de las DOP vitivinícolas de Galicia' recoge que genera 313 millones de valor añadido. Los autores son Alfonso Ribas Álvarez, Edelmiro López Iglesias y José Manuel Andrade Calvo.

Así, destaca el papel estratégico de las cinco denominaciones de origen protegidas en el desarrollo rural, la vertebración del territorio y la fijación de población.

"El análisis confirma la posición de Galicia como una región especializada en vinos de calidad y alto precio medio", destaca la Fundación Juana de Vega, con base en datos entre 2022 y 2024.

Según el informe, el vino representa el 7,15% del valor añadido bruto del complejo agroalimentario gallego y el 0,45% del total de la economía gallega.

El análisis "confirma la profunda transformación estructural del sector en las últimas dos décadas". Las exportaciones se triplicaron prácticamente desde 2008 y la tasa de cobertura comercial (relación entre exportaciones e importaciones) pasó del 23% al 86% en 2021, con una reducción de forma muy significativa del déficit comercial del vino gallego. El dinamismo es especialmente destacable en los mercados extracomunitarios, donde los vinos gallegos han reforzado su posicionamiento en gamas medias y altas.

Las cinco Denominaciones de Origen Protegidas de Galicia (Rías Baixas, O Ribeiro, Valdeorras, Ribeira Sacra y Monterrei) constituyen el núcleo económico del sector vitivinícola gallego. En la campaña 2022-2023 comercializaron 47,5 millones de litros por un valor de 337 millones de euros, lo que equivale al 7,8% del valor total de las DOP vitivinícolas españolas, pese a contar solo con el 1,6% de la superficie inscrita y el 4,6% del volumen producido en España.

En particular, Rías Baixas concentra el 65% del valor económico total del vino con denominación en Galicia, seguida de Valdeorras, O Ribeiro, Ribeira Sacra y Monterrei.

