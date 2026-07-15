Productores, industria y distribución, entre los 42 comparecientes en la comisión de estudio de la leche

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Representantes de los productores, del ámbito de consumidores, de las industrias, de la distribución, cooperativas, expertos y cargos de la administración figuran entre los 42 comparecientes que incluye el plan de trabajo de la Comisión no permanente de estudio sobre los factores que influyen en el precio de la leche. Un organo que cuenta también con la solicitud de un total de 57 informes.

El plan ha sido aprobado este miércoles en el Parlamento de Galicia con los votos a favor de PPdeG y PSdeG y la abstención del Bloque Nacionalista Galego.

Entre los comparecientes figuran, por parte de los productores, representantes de Unións Agrarias, Sindicato Labrego Galego (SLG), Asaga, Unión Leiteira Galega (Ulega), Federación Frisona Galega (Fefriga), Agromuralla, Cooperativa O Rodo, del Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia (Creaga) y el mediador de las relaciones comerciales en Francia, Jo-Michel Dahan.

Mientras que por parte de los consumidores intervendrá un representante del Consello Galego de Consumidores e Usuarios, en el ámbito de las industrias se prevén más de una decena comparecencias: Lactalis, Central Lechera Asturiana, Corporación Rural Lácea (Leite Celta + Clun), Leite Río, Naturleite, Federación Nacional de Industrias Lácteas (FeNIL) y de la Organización Interprofesional Láctea (Inlac), Inleit, Industrias Lácteas Asturianas, Queserías Entrepinares, Queizauar SL y Queixeriás Bama, Agrolácteos Galicia, Cooperativa Hoxe, DOP Queixo Tetitlla y DOP Queixo Arzúa-Ulloa.

Asimismo, por parte de la distribución, se prevé que intervengan Gadisa, Vegalsa Eroski, Lidl, Mercadona y Carrefour; mientras que por las cooperativas estarán Clun, Aira, Agaca y la Cooperativa Agraria provincial de A Coruña.

Del ámbito universitario se contempla la asistencia del exconselleiro de Agricultura de la Xunta entre 1987 y 1990 y profesor de Economía Agraria en la Escola Politécnica Superior del Campus de Lugo de la USC Francisco Sineiro García; la representante de Ugasma S.L. Laura Seoane; el economista e investigador y profesor de la USC especialista en Desarrollo Rural y exdirector xeral de Desenvolvemento Rural entre 2005 y 2009, Edelmiro López Iglesias.

Además del gerente del Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite (Ligal), Roberto Lorenzana; así como un representante de la Fundación Juana de Vega.

Por parte de la Administración se incluye al director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros; el director xeral de la PAC e do Control da Cadea Alimentaria, Juan José Cerviño; la directora de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), María Fernández Sanz; así como la directora general de Mercados Agrícolas del Ministerio de Agricultura, Elenea Busutil.

Además, se solicitan la aportación de hasta 57 informes a organismos como el Observatorio Lácteo de Galicia, distintos expertos e instituciones como la Xunta, el Gobierno y la Unión Europea.

POSTURAS DE LOS GRUPOS

En declaraciones difundidas a los medios, el diputado del PPdeG Miguel Viso ha destacado que este miércoles se ha dado un "paso importante" porque, a partir ahora, se cuenta con "una hoja de ruta clara para desarrollar un trabajo útil al servicio del sector lácteo gallego".

El parlamentario popular ha subrayado que la aprobación de este plan de trabajo "es mucho más que un acuerdo de los grupos" toda vez que representa el compromiso de la Cámara gallega para analizar "con rigor" los motivos por los que los ganaderos "siguen sin percibir un precio justo por la leche que producen".

Miguel Viso señala que se incorporan aportaciones de los distintos grupos porque entienden que "cuando se trata de defender un sector estratégico para Galicia lo importante no es quien hace la propuesta, sino que la propuesta sea útil". Además, ha destacado el objetivo "común" de ser capaces de "ofrecer respuestas útiles" y un "horizonte de futuro para el sector lácteo gallego".

ABSTENCIÓN DEL BNG

En la sesión, tal y como han indicado fuentes del BNG, los nacionalistas han optado por la abstención al considerar que el plan no incluye ninguna propuesta de solicitud de información de las propuestas por los nacionalistas en sus sugerencias.

Asimismo, estas fuentes aseguran que las comparecencias y la documentación pueden solaparse en el tiempo, de forma que no es seguro que la información llegue antes de estas, para prepararla y estudiarla con garantías.

Asimismo, critican que "quedaron fuera multitud de propuestas de comparecientes del BNG, entre los cuales estaban expertos --César Resch o Gonzalo Flores--, ganaderos e incluso Fruga.

El Bloque sostiene que "no hubo negociación real" del plan como tal y que el PP hizo una propuesta en la que los comparecientes del PSOE "quedaron fuera pocas propuestas" y del BNG, al menos siete, en lo que enmarca en la "actitud de imposición habitual del PP" que "llegó con una propuesta hecha a medida en la que no se hizo ninguna concesión al Bloque".

Además, el BNG censura que no entrase la comparecencia de la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, pese a ser "la máxima responsable del sector lácteo y del medio rural", quedando a su voluntad "aparecer" lo que, para los nacionalistas evidencia una "hoja de ruta de total desprecio hacia el sector".

"La comisión, pese a que tienen mucha prisa por darle comienzo, no tienen tanta para terminarla, pudiendo extenderse en el tiempo, ya que carece de plazos estipulados", censura el BNG.

Por su parte, fuentes del PSdeG han trasladado que, si bien no se tienen en cuenta todas sus peticiones, han apoyado el plan para dar salida a la demanda hecha por Unións Agrarias para que se celebre la comisión lo antes posible.