Prorrogadas hasta el 31 de octubre las medidas frente a la dermatosis nodular contagiosa en el ganado bovino

Vacas, ganado vacuno. - CITA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha publicado este martes en el Diario Oficial de Galicia la resolución por la que se prorrogan las medidas cautelares frente a la dermatosis nodular contagiosa en el ganado bovino, que producirá efectos entre el 1 y el 31 de octubre, ambos incluidos.

De ello ha informado la Consellería do Medio Rural, que señala que estas medidas se podrán ampliar en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad con el objetivo de seguir protegiendo la cabaña gallega.

El departamento autonómico explica que el análisis del riesgo sanitario existente, que se realiza de forma permanente por los Servicios Veterinarios Oficiales de la Consellería, aconseja mantener por lo de ahora las medidas cautelares establecidas en Galicia.

De este modo, con esta resolución siguen permitidas las ferias, certámenes pujas, mercados y concentraciones de ganado bovino con la finalidad comercial, aunque solo con asistencia de animales de explotaciones gallegas.

Los vehículos procedentes de fuera de la comunidad que acudan a estos eventos deberán acceder a las instalaciones vacíos, limpios y desinfectados. Con respecto a la celebración extraordinaria de concursos, certámenes, pujas y exhibiciones, continuará siendo necesaria la autorización previa de la Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias de la Consellería do Medio Rural, en su caso también con la asistencia solo de animales procedentes de explotaciones gallegas.

VIGILANCIA VETERINARIA

De igual modo, se mantiene el periodo de vigilancia veterinaria oficial vigente, de 28 días para todos los bovinos procedentes de explotaciones localizadas fuera de Galicia --con destino a vida--, desde la fecha de su incorporación a la explotación de destino.

Todos los animales de las granjas que incorporen bovinos procedentes de otras partes del territorio español o del extranjero quedarán inmovilizados de forma cautelar durante el mismo periodo de tiempo.

Una inmovilización que afectará a los bovinos presentes en la explotación de la fecha de entrada de nuevos animales. Así, sigue siendo obligatorio desinsectar todos los bonivos presentes en la explotación a la que se incorporen estos animales, así como todos los vehículos de transporte de ganado que realicen movimientos de entada a Galicia, tanto para la vida como para sacrificio y, en este último caso, manteniéndose la posibilidad de su entrada siempre que sea trasladado directamente al matadero.

Además, los Servicios Veterinarios Oficiales de Medio Rural continuarán realizando todas las actuaciones necesarias de inmovilización de las explotaciones, vigilancia sanitaria, comprobación de la correcta desinsectar, control de las condiciones de limpieza y desinsectación de vehículos, con la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

MENSAJE DE TRANQUILIDAD AL SECTOR

En cualquier caso, se mantiene por parte de la Xunta el mensaje de tranquilidad hacia el sector y hacia la ciudadanía en general, pues señala que no existe constancia de ningún caso de esta enfermedad en Galicia y que tampoco se transmite a las personas.

Asimismo, ha recordado que volvió a reclamar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en el marco de la Conferencia Sectorial celebrada este mismo mes, una vacuna marcada que pueda usarse con carácter preventivo y la inclusión de esta enfermedad en los seguros agrarios.

Por otra parte, también pidió la apertura de mercados para exportar bovinos al norte de África.