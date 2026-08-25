El PSdeG reclama a la Xunta un plan integral frente a la caída de la producción apícola, que cifra en un 50%

Archivo - Imagen de un apicultor. - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista llevará a la Cámara autonómica la situación de la apicultura gallega para reclamar a la Xunta "un plan integral" frente a la velutina, y los efectos del cambio climático.

La portavoz socialista de Medio Rural, Lara Méndez, ha denunciado "la pasividad" del Gobierno gallego ante la "situación crítica" que, a su juicio, atraviesa el sector, en plena campaña de recogida y "con una caída de la producción de miel de un 50% en los últimos años".

Méndez ha puesto el foco en la presión de la avispa velutina sobre las colmenas, que "este año se intensificó provocando estragos aún peores que los que se registraban en temporadas anteriores". "La Xunta, que tiene las competencias para combatir esta plaga, mira para otro lado o, en el mejor de los casos, moviliza unos medios ridículos", se ha quejado.

"Los avisos se triplican y la respuesta sigue siendo a misma de hace diez años: un teléfono, una empresa pública sin medios suficientes y mucha nota de prensa. Al PP el rural le interesa en campaña y lo olvida el resto del año", ha criticado.

También se ha referido al clima "cada vez más extremo", que reduce los periodos de floración e impide a los enjambres obtener alimento suficiente para sí y para la producción de miel. "Es preciso diseñar ya una estrategia para atajar un problema que va a ir la peor de año en año", ha sañalado.

PLAN INTEGRAL

La parlamentaria ha destacado no solo la importancia económica y social de un sector que cuenta con casi 5.000 explotaciones en Galicia, la tercera comunidad de España por número de titulares; sino que también ha incidido en que "las abejas son el principal polinizador para muchas especies de cultivo y silvestres, por lo que el descenso de su población también representa una amenaza para el medio ambiente".

Frente a esta situación, la iniciativa del PSdeG insta la Xunta a acordar con el sector un plan integral que incluya un calendario de trampeo coordinado con los ayuntamientos, medios suficientes para la retirada de nidos de velutina, ayudas específicas para las explotaciones afectadas, impulso a la investigación a través de convenios con las universidades gallegas y medidas de protección y puesta en valor de la miel gallega frente al producto importado.