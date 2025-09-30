Publicado el decreto que amplía el plazo para pedir las ayudas por los incendios hasta el 30 de octubre

SANTIAGO DE COMPOSTELA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este martes el decreto que valida la decisión anunciada en la pasada jornada por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de ampliar hasta el 30 de octubre el plazo para pedir ayudas por los incendios.

Este paso, según certifica el propio decreto, que entra en vigor este mismo martes, permitirá que los afectados de los últimos fuegos registrados en la comunidad este mismo mes puedan solicitar estas prestaciones, dado que se extienden las prestaciones a los incendios que hayan tenido lugar en verano y otoño de 2025.

Además, tras el Consello de la Xunta de este lunes, Rueda ya anticipó que, en el caso de que fuese preciso volver a ampliar el plazo, la Xunta lo haría.

También concretó que ya se pagaron 19 ayudas para viviendas, cuatro para negocios y 13 para 'tecores'. El importe total de esas ayudas supone 1,7 millones de euros, siendo la mayor cuantía (sobre 1,4 millones) la de las ayudas para los daños en inmuebles.

Este lunes se acordó, asimismo, activar un plan especial de voluntariado, en principio en la provincia de Ourense, para "colaborar en las tareas de prevención de arrastres" y de alimentación de la fauna silvestre en las zonas incendiadas.

"Vamos a destinar 200.000 euros para estos voluntarios para cubrir los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención. La previsión es que sean alrededor de 700 para trabajar en espacios protegidos de 12 ayuntamientos. Hay previsión de que trabajen cuatro fines de semana (los tres últimos de octubre y el primero de noviembre)", indicó el presidente.