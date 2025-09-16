La RAG alerta sobre el impacto de los incendios: "La cultura es indisociable del territorio"

A CORUÑA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Real Academia Galega (RAG) celebra este martes una jornada sobre cuestiones ambientales desde el ámbito jurídico, organizada por el grupo 'Pensamente e ensaio', y en la que ha trasladado su preocupación por el impacto de la ola de incendios que asoló Galicia este verano, y ha pedido la elaboración de un plan de ordenación territorial para frenar la nueva realidad de incendios agravados por el cambio climático y la despoblación.

Así, la crisis de los incendios ha centrado la apertura de esta jornada, en la Fundación Luis Seoane, en la que la coordinadora de la sección de Literatura y del grupo 'Pensamento e ensaio', Marilar Aleixandre, se ha referido a los nexos entre cultura y territorio.

Aleixandre ha instado a elaborar un plan de ordenación que sirva no solo para combatir los incendios, sino el hecho de que Galicia es una de las regiones europeas que más sufre el fenómeno de la despoblación en el medio rural.

"La RAG tiene entre sus objetivos la defensa de la cultura gallega. La cultura, patrimonio de las gentes que habitan Galicia, es indisociable del territorio", ha subrayado, y ha trasladado la "honda preocupación" de la institución por la ola de incendios.

Al respecto, ha recordado que los estudios señalan la crisis climática como responsable de la gravedad y extensión de los fuegos, "y no cabe negar su existencia", por lo que ha urgido medidas para frenar esa despoblación.

Igualmente, se ha referido a la biodiversidad de Galicia, y a las especies autóctonas que hacen de cortafuegos naturales, para concluir que se necesita "más protección" para los espacios que forman parte de la Red Natura.

Por su parte, el presidente de la RAG, Henrique Monteagudo, ha explicado que estudios de todo el mundo muestran que el deterioro de la diversidad lingüística y las amenazas para la supervivencia de las comunidades lingüísticas minoritarias "van de la mano del deterioro de las condiciones ecológicas y ambientales donde viven esas poblaciones".

La jornada cuenta con la participación de la abogada del Estado Consuelo Castro Rey; del magistrado del TSXG, Luis Villares; de la catedrática de Derecho Administrativo de la USC, Alba Nogueira; y del profesor de la USC Beltrán Puentes. Los relatores abordan cuestiones como la evolución del paisaje en el ordenamiento jurídico, la responsabilidad por contaminación marina debido a hidrocarburos, o la influencia del contexto geopolítico global en la legislación ambiental europea.