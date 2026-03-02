Reducido a 15 días el plazo de toma de posesión de procesos de estabilización del servicio contra incendios

Archivo - Varios bomberos forestales tratan de extinguir el fuego en Lornís, a 18 de septiembre de 2025, en Pantón, Lugo, Galicia (España). Un incendio forestal activo en el municipio lucense de Pantón, en la parroquia de Pombeiro, ha obligado a decretar - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

La Xunta ha declarado la urgencia y reducido los plazos en procesos selectivos para el ingreso en cuerpos, escalas y categorías adscritas al servicio de prevención y defensa contra incendios forestales, convocados por resoluciones de diciembre de 2022. En concreto, pasa a 15 días naturales el plazo de un mes de toma de posesión.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este lunes una resolución que enmarca esta decisión, que se refiere a una convocatoria de la Consellería de Facenda de procesos selectivos extraordinarios de estabilización.

Esos procesos estaban referidos al ingreso en varios cuerpos, escalas y categorías del servicio de prevención y defensa contra incendios forestales, y de bombero forestal, conductor de autobomba, vigilante, emisorista y conductor.

"El personal adscrito a los grupos, escalas y categorías propias del Servicio de Prevención y Defensa contra Incendios Forestales resulta un elemento significativo de la plantilla de personal en la organización de la campaña de defensa contra incendios", constata la resolución publicada este lunes.

Así las cosas, y con la finalidad de que las personas aspirantes que superen los referidos procesos selectivos puedan incorporarse a la próxima campaña de alto riesgo de incendios, la Xunta ve "de interés público adoptar medidas para la agilización de los trámites administrativos que permitan el final del proceso selectivo y la toma de posesión del nuevo personal con anterioridad a la declaración del período de alto riesgo de incendios".

En consecuencia, declara la aplicación de la tramitación de urgencia a los procesos selectivos anteriormente indicados, con reducción de plazos establecidos para el procedimiento ordinario.