Registrado un incendio en la zona de San Pedro de Visma, en A Coruña, con una hectárea de superficie quemada

A CORUÑA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio, con una hectárea de superficie quemada, de acuerdo con el último dato disponible, se ha registrado a primera hora de la tarde en la zona de San Pedro de Visma, en la ciudad herculina.

Desde la Consellería do Medio do Rural, han explicado que del fuego se tuvo constancia sobre las 15.40 horas y que todavía se está a la espera de concretar más datos sobre el mismo, aunque se ha constatado una hectárea de superficie quemada.

Al lugar, se ha desplazado un agente, cuatro brigadas, dos motobombas y dos helicópteros, han señalado también sobre los efectivos desplazados.