Registrados cuatro incendios en Maside, Ourense y Amoeiro tras el paso de un tren

OURENSE, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El paso de un tren por la línea convencional ha provocado cuatro incendios en los municipios de Maside --donde se han originado dos focos--, Ourense y Amoeiro en la tarde de este lunes, según han informado fuentes de la Consellería de Medio Rural.

En concreto, conforme han detallado estas fuentes, sobre las 14,00 horas se ha registrado dos focos en Maside; uno en el monte de Untes, en Ourense; y un cuarto foco en Amoeiro.

Si bien todos permanecen activos, Medio Rural ha indicado que tienen pequeñas dimensiones y se prevé que puedan ser atajados por los múltiples medios desplegados en la zona.

Las primeras hipótesis apuntan a que estos focos fueron causados debido al paso del tren por la zona.

En su extinción trabajan múltiples medios, entres ellos las Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) y helicópteros bombarderos del Ministerio para la Transición Ecológica. Ello, según destaca la Delegación del Gobierno, "de forma coordinada con el dispositivo autonómico".

Si bien las columna de humo del incendio de Untes se ve desde la ciudad de Ourense, fuentes de la Consellería de Medio Rural aseguran que por el momento no hay peligro para las viviendas.

De hecho, Adif ha avisado de que, debido a la proximidad de las llama de uno de los incendios a la infraestructura ferroviaria, está interrumpida la circulación entre Ourense y O Irixo.

Esta incidencia afecta a los trenes de ancho convencional que circulan entre Ourense y Santiago de Compostela, pero no a los de alta velocidad que conectan ambas urbes.

ASCIENDE A 180 HECTÁREAS EL DE RIBAS DE SIL

Por su parte, el incendio de Ribas de Sil (Lugo), parroquia de Soutordei, y afecta ya a 180 hectáreas. En este fuego fue preciso activar la Situación 2 por su proximidad a viviendas en el núcleo de Chenzas, desactivada en la madrugada del domingo.

Este fuego obligó a cortar la circulación de tren entre las estaciones de Soldón-Sequeiros (en Quiroga) y San Clodio-Quiroga (en Ribas de Sil) durante la tarde del domingo, si bien Adif informó sobre las 22,45 horas del domingo que se había restablecido la tensión y de la línea y volver la circulación de la línea.