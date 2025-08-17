Rescatada una persona que estaba rodeada por las llamas en Cenza (Ourense) mientras realizaba un cortafuego

Incendio forestal se acerca a Vilela, a 15 de agosto de 2025, en Vilela, Cualedro, Monterrei, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate en Montaña de la Guardia Civil rescató a una persona que fue rodeado por las llamas cuando realizaba un cortafuego en la zona de Cenza, en Vilariño de Conso.

Según han informado fuentes del Instituto Armado, solicitaron asistencia de medios aéreos que hicieron varias descargas y pudieron salvar a la persona.

La oleada de incendios sin control que azota Galicia deja ya más de 51.220 hectáreas calcinadas, la mayoría en la provincia de Ourense que mantiene activa la situación 2.

En la provincia ourensana se encuentra activos 12 incendios forestales y uno estabilizado. En total, hasta el momento, calcinaron 50.570 hectáreas.