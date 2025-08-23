Robles asegura que la UME seguirá en Galicia "el tiempo que sea necesario" para luchar contra los incendios

Actualizado: sábado, 23 agosto 2025 13:25
   VILABOA (PONTEVEDRA) , 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

   La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la operación 'Centinela Gallego' seguirán desplegadas en territorio gallego el tiempo "que sea necesario" para continuar su lucha contra la oleada de incendios.

   Así lo ha detallado este sábado tras visitar la base General Morrillo, en el municipio pontevedrés de Vilaboa, donde ha estado acompañada por la conselleria do Medio do Rural, María José Gómez, y del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.

   "Tanto la operación Centinela Gallego como la presencia de la UME va a estar en Galicia el tiempo que sea necesario hasta que, no solo cuando se hayan extinguido los incendios, sino que, de alguna manera, podamos respirar un poco más tranquilos", ha asegurado Robles.

