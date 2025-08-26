Rueda comparecerá en el Parlamento en el pleno del 9 de septiembre para abordar la crisis de los incendios

Archivo - El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la sesión de control del Parlamento de Galicia. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, prevé comparecer en el primer pleno ordinario del nuevo periodo de sesiones, que arranca en septiembre, para abordar la gestión de la crisis de los incendios que dejan ya el verano más negro del siglo en Galicia en lo que respecta a superficie calcinada.

Fuentes del Gobierno autonómico consultadas por Europa Press han anticipado que la previsión del mandatario gallego es comparecer el martes 9 en el pleno que albergará el Pazo do Hórreo.

"En la línea de transparencia, presencia y de liderar la respuesta a la crisis desde el primer minuto, el presidente de la Xunta comparecerá a petición propia en el Parlamento para hablar de prevención y extinción de incendios, de la respuesta, de las ayudas y de las medidas futuras", han trasladado las fuentes consultadas por Europa Press.

En esta misma jornada, el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ya había dado a entender que Rueda daría explicaciones al augurar que no se iba a "esconder".

Tanto el BNG como el PSdeG habían pedido que el también líder del PPdeG diese explicaciones en la Cámara.

Este martes se ha desactivado la situación 2 de alerta provincial con el avance en el control de los fuegos en Ourense.