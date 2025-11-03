Rueda defiende "una buena acogida en general" de la flexibilización de moratoria de eucaliptos

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, defiende que la flexibilización de la moratoria de eucaliptos entre 2026 y finales de 2030 ha tenido "una buena acogida en general".

Preguntado por la decisión de Finsa de abandonar el Clúster da Madeira debido al apoyo de ese organismo a las nuevas medidas de la Xunta para ampliar las posibilidades de plantar eucaliptos en los próximos años, Rueda ha afirmado que "es una decisión que toma una empresa que puede hacer las valoraciones que estima oportunas".

Al respecto, el líder del Gobierno gallego se ha mostrado "plenamente consciente" de que "era complicado" que esta decisión pudiese "satisfacer al 100% a todas las partes", puesto que "hay muchos intereses en juego".

No obstante, aprecia una "buena acogida en general" de esta decisión de la Xunta, que "se tomó pensando que era lo mejor". Apunta que estuvo recientemente con directivos de Finsa a los que vio "exigentes" y "comprometidos" con esta nueva etapa.