Rueda destaca la "evolución favorable" del brigadista más grave y que los otros dos heridos están "estables"

OURENSE, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha destacado que el brigadista de 18 años herido en los incendios de Ourense continúa con un pronóstico muy grave pero su evolución es más favorable que en días anteriores, y los otros dos heridos -- un bombero y otro brigadistas -- se encuentran "estables" dentro del pronóstico.

Tal y como ha trasladado durante el Consello extraordinario de la Xunta celebrado este viernes en Ourense, la provincia más castigada por la ola de incendios, la Xunta continúa "pendiente de la evolución" de las tres personas que continúan ingresadas.

En concreto, el brigadista de 18 años, con la situación más grave, al tener quemaduras en el 40% del cuerpo, permanece estable, aunque su pronóstico sigue siendo muy grave. "Afortunadamente, su evolución en este momento es más favorable de lo que era en días anteriores", ha subrayado Rueda.

Con respecto al brigadista de 26, con quemaduras de segundo grado en el 15% del cuerpo, se encuentra estable, con pronóstico grave, y el último, un bombero de 46 años, con quemaduras de segundo grado en el 10% del cuerpo, también está estable dentro del pronóstico.

En este contexto, el mandatario autonómico ha mandado "todo el ánimo" para ellos y sus familiares, y ha asegurado que espera que esta situación, en la que se intentó preservar, sobre todo, la seguridad de las personas y su integridad, permita al final un balance "sin tener que lamentar ninguna víctima".